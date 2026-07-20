Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Απεβίωσε ο Κέβιν Κίγκαν

Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Άγγλος πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής. Έδινε «μάχη» με τον καρκίνο από τον περασμένο Ιανουάριο, όμως διαγνώστηκε στο τέταρτο στάδιο της νόσου.

Ο Κέβιν Κίγκαν (14 Φερουαρίου 1951) δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας (1978, 1979), φορώντας τη φανέλα του Αμβούργου, ενώ κατέκτησε τρία πρωταθλήματα με τη Λίβερπουλ, σε μια πλούσια καριέρα με 750 συμμετοχές.

Έλαμψε, επίσης, με την εθνική Αγγλίας, στην οποία διατέλεσε αρχηγός και μετέπειτα ομοσπονδιακός τεχνικός (1999-2000). Η Νιούκαστλ (1992-97, 2008), η Φούλαμ (1997-99) και η Μάντσεστερ Σίτι (2001-2005) ακολούθησαν στην προπονητική καριέρα του.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Κέβιν Κίγκαν για την σημερινή (20/7) απώλεια:

«Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Κέβιν Κίγκαν απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών.

Ο Kevin πάλευε με τον καρκίνο και ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τις κόρες του στις τελευταίες του στιγμές.

Δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, ο Κέβιν ήταν ένας πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς.

Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει την απίστευτη ιατρική ομάδα του Κέβιν για όλη την υποστήριξή τους.

Αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή και ζητούν χώρο και ιδιωτικότητα».