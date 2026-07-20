Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Απεβίωσε ο Κέβιν Κίγκαν

Ο Κέβιν Κίγκαν (14 Φερουαρίου 1951) δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας (1978, 1979), φορώντας τη φανέλα του Αμβούργου, ενώ κατέκτησε τρία πρωταθλήματα με τη Λίβερπουλ, σε μια πλούσια καριέρα με 750 συμμετοχές.
Έλαμψε, επίσης, με την εθνική Αγγλίας, στην οποία διατέλεσε αρχηγός και μετέπειτα ομοσπονδιακός τεχνικός (1999-2000). Η Νιούκαστλ (1992-97, 2008), η Φούλαμ (1997-99) και η Μάντσεστερ Σίτι (2001-2005) ακολούθησαν στην προπονητική καριέρα του.
Η ανακοίνωση της οικογένειας του Κέβιν Κίγκαν για την σημερινή (20/7) απώλεια:
«Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Κέβιν Κίγκαν απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών.
Ο Kevin πάλευε με τον καρκίνο και ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τις κόρες του στις τελευταίες του στιγμές.
Δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, ο Κέβιν ήταν ένας πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς.
Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει την απίστευτη ιατρική ομάδα του Κέβιν για όλη την υποστήριξή τους.
Αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή και ζητούν χώρο και ιδιωτικότητα».
🤍 🕊️ A statement on behalf of Kevin Keegan’s family:— Keith Downie (@SkySports_Keith) July 20, 2026
“It is with immense sadness that we announce that Kevin Keegan has passed away at the age of 75.
“Kevin had been battling cancer and was surrounded by his wife and daughters in his final moments.
“A double Ballon D’or… pic.twitter.com/5n8uETVfmq