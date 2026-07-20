Κλοπ: «Λύθηκε το θέμα με την Red Bull, επιστρέφω για να υπογράψω με την Γερμανία»

Διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες το συμβόλαιο του Γιούργκεν Κλοπ με την Red Bull και έτσι ο Γερμανός τεχνικός είναι έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής της χώρας του.

Λίγες ημέρες μετά τον ταπεινωτικό αποκλεισμό της Γερμανίας στον γύρο των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Παραγουάη, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν παραιτήθηκε από την θέση του ομοσπονδιακού προπονητή και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ολοκλήρωσε τις συζητήσεις της με τον Γιούργκεν Κλοπ για να πάρει τη θέση του στον πάγκο της «μάνσαφτ».

Σύμφωνα μάλιστα με τη γερμανική εφημερίδα «Bild» η ομοσπονδία έχει συμφωνήσει σε όλα με τον 59χρονο πρώην κόουτς της Λίβερπουλ, ο οποίος αναμένεται άμεσα, αφού λυθεί και τυπικά το θέμα με τη συνεργασία του με την Red Bull, να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, μέχρι το Μουντιάλ του 2030, και στη συνέχεια ν' ανακοινωθεί η πρόσληψη του.

Ο Κλοπ, που ήταν σχολιαστής στο Μουντιάλ για γερμανική τηλεοπτική πλατφόρμα (Magenta TV), έκανε γνωστό χθες από τη Νέα Υόρκη πως λύθηκε το θέμα με την αυστριακή πολυεθνική εταιρία και είναι έτοιμος να καθήσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του:

«Λύθηκε το θέμα με την Red Bull και οφείλω να την ευχαριστήσω για τη στάση της. Ποτέ δεν ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα και το θέμα τακτοποιήθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα θα επιστρέψω στο Βερολίνο για να προχωρήσει η διαδικασία με την ομοσπονδία, να υπογράψω το συμβόλαιο και ν' ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα και στη ζωή μου», τόνισε σχετικά ο διάσημος Γερμανός κόουτς.

Το καλοκαίρι του 2024 αποχώρησε μετά από εννιά χρόνια στο «Ανφιλντ» και από την 1η Ιανουαρίου του 2025, υπέγραψε συμβόλαιο με την Red Bull ως διευθυντής ποδοσφαίρου των ομάδων που έχει στην ιδιοκτησία της η αυστριακή πολυεθνική εταιρία ενεργειακών ποτών.

Στο συμβόλαιο όμως που υπέγραψε υπάρχει όρος που τού επιτρέπει ν' αποχωρήσει αν έχει πρόταση για να καθήσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας, με την Red Bull να παίρνει περίπου δύο εκατ. ευρώ ως αποζημίωση για να λύσει το συμβόλαιο του.