Μέλβιν: «Να δημιουργήσουμε μια απίστευτη ατμόσφαιρα στον Ηρακλή» (vid)

Ο Κλίβελαντ Μέλβιν έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Ηρακλή, καλώντας τον να στηρίξει τη φετινή προσπάθεια, αγοράζοντας εισιτήρια διαρκείας.

Το πρώτο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα των «κυανόλευκων» για τη νέα σεζόν εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το νέο αυτό ξεκίνημα στην καριέρα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αμερικανός φόργουορντ:

«Γεια σας μπλε οικογένεια! Είμαι ο Κλίβελαντ Μέλβιν, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους σύντομα από κοντά.

Πάμε να δημιουργήσουμε μια απίστευτη ατμόσφαιρα, να γεμίσουμε το γήπεδο και να παλέψουμε όλοι μαζί για κάθε νίκη. Βεβαιωθείτε ότι αγοράσατε το εισιτήριο διαρκείας σας και τα λέμε σύντομα. Πάμε Ηρακλή!»