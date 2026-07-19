Ιστορικό ρεκόρ από τον Βασίλη Χάρα: Έσπασε το φράγμα των 50” στα 100μ. ελεύθερο Εφήβων

Η ελληνική κολύμβηση έχει νέο βασιλιά στις ταχύτητες των Εφήβων. Ο Βασίλης Χάρα πραγματοποίησε την κούρσα της ζωής του στα 100 μέτρα ελεύθερο, σταματώντας το χρονόμετρο στο εντυπωσιακό 49.94.

Η επίδοση αυτή δεν αποτελεί απλώς ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ, σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά Έλληνας κολυμβητής αυτής της ηλικιακής κατηγορίας «έσπασε» το ψυχολογικό και αγωνιστικό φράγμα των 50 δευτερολέπτων.

Μέχρι σήμερα, το ρεκόρ είχε ο Νίκος Σπαθαράκης με το εξαιρετικό 50.37 που είχε σημειώσει τον Απρίλιο του 2025, στο Ηράκλειο. Ωστόσο, ο Χάρα άλλαξε τα δεδομένα στο αγώνισμα με την άψογη τακτική του και την αγωνιστικότητά του. Με ένα καταιγιστικό πρώτο πενηντάρι (23.71) και ακόμα 26.23 ως την αφή, κατάφερε να ρίξει την επίδοσή του στα 49άρια!

Αργότερα καμάρωνε μπροστά στην κάμερα της ΚΟΕ για τη διαχείριση της κούρσας του τις λίγες ανάσες που χρειάστηκε και τόνισε πώς το πάθημα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Μονάχου τού έγινε μάθημα, αντί να τον απογοητεύσει.

«Το περίμενα, το είχα σχεδιάσει. Πίστευα ότι είναι η στιγμή και ότι είναι στις δυνατότητές μου να το κάνω. Απόλαυσα την κούρσα. Δεν έχω καταλάβει μέχρι στιγμής τι έχω κάνει, αλλά μου δίνει κίνητρο για το μέλλον», είπε μεταξύ άλλων ο Χάρα.