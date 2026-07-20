Ποδοσφαιρικοί «δυνάστες»: Ξανά εν ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης και κόσμου οι Ισπανοί!

Η Ισπανία πήρε τα σκήπτρα από την Αργεντινή και έγινε ξανά Πρωταθλήτρια Ευρώπης αλλά και κόσμου όπως είχε κάνει και το 2010!

Η «Φούρια Ρόχα» λύγισε τους Αργεντινούς στην παράταση του τελικού του Mundial 2026 επιστρέφοντας στην κορυφή του κόσμου, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, κατακτώντας το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της.

Οι Ισπανοί, μάλιστα όπως και το 2010, έγιναν ξανά πρωταθλητές Ευρώπης και Κόσμου, αφού το 2024 είχαν κατακτήσει και το Euro, όπως είχαν κάνει και το 2008, δημιουργώντας ξανά μια ποδοσφαιρική δυναστεία.

Πλέον οι Ισπανοί καλούνται να υπερασπιστούν το Πρωτάθλημα Ευρώπης στο Euro 2028 που θα διεξαχθεί στην Αγγλία και το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Mundial του 2030 που θα συνδιοργανώσει με το Μαρόκο.