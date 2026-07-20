Επόμενη ομάδα Τσιμίκας: Πιάνει ξανά λιμάνι;

Στη Λίβερπουλ επέστρεψε ο Κώστας Τσιμίκας μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στη Ρόμα και τη σύντομη παρουσία του στην «αιώνια» πόλη.

Ο διεθνής αριστερός μπακ κατέγραψε 25 συμμετοχές με τη φανέλα των «τζιαλορόσι», όμως δεν κατάφερε να πείσει πλήρως τον Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι και τους ανθρώπους της ιταλικής ομάδας.

Ο Τσιμίκας αγωνίστηκε σε 11 παιχνίδια ως βασικός σε Serie A και Europa League, ενώ στις υπόλοιπες 14 συμμετοχές του πέρασε ως αλλαγή. Συνολικά ολοκλήρωσε τη σεζόν με 1.050 αγωνιστικά λεπτά, αριθμός που δείχνει ότι είχε ρόλο στο ροτέισον, αλλά όχι τη θέση βασικού που θα ήθελε.

Πλέον, το μέλλον του ανοίγει ξανά ως θέμα συζήτησης. Ο 30χρονος ακραίος αμυντικός δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι με τη Λίβερπουλ, όμως η παραμονή του στο «Άνφιλντ» δεν μοιάζει δεδομένη. Αντίθετα, το ενδεχόμενο αποχώρησης συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες, καθώς δύσκολα θα προχωρήσει σε ανανέωση με τους «ρεντς».

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