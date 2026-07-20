Η FIFA εξετάζει την Αργεντινή για τα όσα έγιναν μετά τον τελικό - Πιθανές κυρώσεις στη «Αλμπισελέστε»

Η συμπεριφορά της Αργεντινής μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει μπει στο μικροσκόπιο της FIFA, η οποία θα εξετάσει τα περιστατικά που σημειώθηκαν μετά τη λήξη του τελικού με την Ισπανία.

Η παγκόσμια ομοσπονδία εξετάζει συγκεκριμένες ενέργειες ποδοσφαιριστών και μελών του τεχνικού επιτελείου της «Αλμπισελέστε», με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων να είναι ανοιχτό.

Στο επίκεντρο είναι ο Λεάντρο Παρέδες, ο οποίος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για βίαιη συμπεριφορά, μετά από ένταση με παίκτες της Ισπανίας, ανάμεσά τους ο Έρικ Γκαρσία και ο Γκάβι.

Ακόμη, αναφέρεται πως ο Ναουέλ Μολίνα είχε έντονο επεισόδιο με τον Ρόδρι, επιχειρώντας να τον ρίξει στο έδαφος την ώρα που ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι πανηγύριζε την κατάκτηση του τροπαίου.

Ένα ακόμη περιστατικό που εξετάζεται αφορά τον βοηθό προπονητή της Αργεντινής, Ρομπέρτο Αγιάλα, για μία κίνηση προς τον Ντάνι Όλμο.

Η FIFA αναμένεται να μελετήσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία πριν αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε πειθαρχικές κυρώσεις.