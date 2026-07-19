Πρωταθλήτρια η Σλοβενία στο Eurobasket U20 με το 84-65 επί της Σερβίας

Πρωταθλήτρια στο Eurobasket U20 αναδείχθηκε η Σλοβενία με το 84-65 επί της Σερβίας στον τελικό που διεξήχθη στην “Arena Stožice” της Λιουμπλιάνας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης ήταν ο Βιτ Χράμπαρ, ο οποίος πέτυχε 18 πόντους. Ακολούθησε ο Μαρκ Παντγιέν με 14 πόντους και 6 ασίστ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Φίλιπ Πετκόφσκι με 13 πόντους, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Για τους ηττημένους και ασημένιους Σέρβους πρώτος σκόρερ ήταν ο Μίλος Σόγιτς με 13 πόντους, ο οποίος μάζεψε και 8 ριμπάουντ.

Στον μικρό τελικό, η Ισπανία επικράτησε της Γαλλίας με 65-54 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ενώ η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη διοργάνωση στην 5η θέση, μετά τη νίκη της με 73-56 απέναντι στην Τουρκία.