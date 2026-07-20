ΟΦΗ: Τέλος και ο Ράκονιατς

Νέο «διαζύγιο» για τους Κρητικούς μέσα σε μία ώρα, αυτή τη φορά με τον 26χρονο επιθετικό που μέτρησε 17 συμμετοχές και ένα γκολ για ένα εξάμηνο, προτού παραχωρηθεί δανεικός στη Χάποελ Ιερουσαλήμ το δεύτερο μισό της σεζόν 2025-26.

Η νέα ανακοίνωση του ΟΦΗ που αποχαιρέτησε Μάρκο Ράκονιατς και Ιλία Βούκοτιτς:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Marko Rakonjac.

O 26χρονος επιθετικός εντάχθηκε στο δυναμικό του ΟΦΗ το καλοκαίρι του 2025, διάστημα κατά το οποίο είχε 17 συμμετοχές με την ομάδα μας, ενώ συνέβαλλε στην πορεία του ΟΦΗ στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας, σκοράροντας στον αγώνα κόντρα στον Ηρακλή. Τον περασμένο Ιανουάριο παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Hapoel Jerusalem, όπου αγωνίστηκε σε 14 αναμετρήσεις, σκοράροντας δυο φορές.

Marko, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου! Καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!»