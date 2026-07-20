Tα συγκινητικά λόγια της Σάκκαρη στην τελετή απονομής (vid)

H Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της στην τελετή απονομής του Athens Open.

Αρχικά μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και στη συνέχεια ευχαρίστησε τον κόσμο λέγοντας «με κάνατε να αγαπήσω το τένις ακόμα περισσότερο».

Εκεί, όμως, που «έσπασε» ήταν όταν ξεκίνησε να μιλάει για την ομάδα της. «Αποθέωσε» τον Τομ Χιλ και τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο, ενώ δεν παρέλειψε να απευθυνθεί και στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Στο τέλος γύρισε προς την οικογένειά της και τους φίλους της, συγκινημένη και πάλι, και είπε στους γονείς της «σας ευχαριστώ που δεν μου στερήσατε τα όνειρα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πήρε το βραβείο της από τη Λένα Δανιηλίδου.