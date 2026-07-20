Αδιανόητο: Η Αργεντινή τελείωσε τελικό Μουντιάλ χωρίς τελική!

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου οδηγείται στην παράταση με την μπιανκοσελέστε να τελειώνει την κανονική διάρκεια χωρίς ούτε μία τελική!

Αληθινός μονόλογος της Ισπανίας ήταν ο τελικός του Μουντιάλ στην κανονική του διάρκεια. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση, μετά από 90 στείρα λεπτά, όμως το πιο εντυπωσιακό ήταν άλλο.

Για πρώτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου μία ομάδα δεν έκανε ούτε μία τελική, με την Αργεντινή να τελειώνει την κανονική διάρκεια με ένα ολοστρόγγυλο μηδέν, την ώρα που η Ισπανία είχε 15 τελικές, 10 προς την εστία και 1,12 XGoals, με τον Ντίμπου Μαρτίνες να κάνει 9 επεμβάσεις.

0 - Argentina are the first ever team to fail to have a single shot in 90 minutes in a FIFA World Cup final.



Blanks. pic.twitter.com/MfI6SwlunG — OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026

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