Καρδίτσα: Πρωτοφανές επεισόδιο στο Νεοχώρι όπου ο ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο του χωριού

Ο Μητροπολίτης Τιμόθεος εξέφρασε λύπη για το περιστατικό και παρακολουθεί την υπόθεση, ενώ ο ιερέας Παρθένιος Αλησιάνης δημοσίευσε φωτογραφίες με αμυχές και ανέφερε πως η αλήθεια θα αποκαλυφθεί.

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (19/7) στο Νεοχώρι Καρδίτσας, όταν έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ιερέα και του προέδρου της τοπικής κοινότητας στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία κατέληξε σε ξύλο κι αλληλομηνύσεις.

Σύμφωνα με το alithianews.gr, η ένταση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για την καθιερωμένη γιορτή του Προφήτη Ηλία, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, συνεργείο βρέθηκε στον χώρο για τον στολισμό της εκκλησίας, καθώς ήταν προγραμματισμένη η τέλεση γάμου, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν γνώριζε ο πρόεδρος της κοινότητας.

Όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος, ο ιερέας έφτασε στο σημείο και ζήτησε σε έντονο ύφος να απομακρυνθούν οι παρευρισκόμενοι και να μετακινηθούν τα τραπέζια που είχαν ήδη στηθεί για την εκδήλωση. Οι κάτοικοι αντέδρασαν, υποστηρίζοντας ότι ο χώρος είχε ήδη προετοιμαστεί για τη γιορτή.

Η κατάσταση οξύνθηκε και στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λίμνης Πλαστήρα επιχείρησαν να εκτονώσουν την ένταση, ωστόσο λίγο αργότερα ακολούθησε νέος διαπληκτισμός.

Ο πρόεδρος ισχυρίζεται ότι δέχθηκε γροθιά από τον ιερέα

Ο πρόεδρος της κοινότητας υποστηρίζει ότι δέχθηκε γροθιά στο κεφάλι από τον ιερέα, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση σε βάρος του κληρικού. Από την πλευρά του, ο ιερέας κατέθεσε μήνυση τόσο εναντίον του προέδρου όσο και ενός ακόμη κατοίκου του χωριού για εξύβριση.

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα, όλοι οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι και αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιόν του τη Δευτέρα.

Παρά το περιστατικό, ο προγραμματισμένος γάμος τελέστηκε κανονικά, καθώς η Ιερά Μητρόπολη όρισε άλλον ιερέα για την τέλεση του μυστηρίου, ενώ διαφορετικός κληρικός ανέλαβε και τον εσπερινό, καθώς και τη λειτουργία της εορτής του Προφήτη Ηλία.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, Τιμόθεος, δηλώνοντας ότι είναι ιδιαίτερα στεναχωρημένος για όσα συνέβησαν και πως παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Την ίδια ώρα, ο ιερέας Παρθένιος Αλησιάνης προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του εμπλεκόμενου κληρικού με εμφανείς αμυχές στο πρόσωπο και αναφέροντας πως «η αλήθεια θα λάμψει», αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν και στοιχεία από την άλλη πλευρά της υπόθεσης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: newsbomb,gr