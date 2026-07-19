Στη Νέα Υόρκη για τον τελικό του Mundial ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)

Η Αργεντινή κοντράρεται με την Ισπανία στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δίνει το παρών, παρακολουθώντας τον τελικό του Mundial.
Ο «Greek Freak», που πριν από λίγες ημέρες παρουσιάστηκε και επίσημα από τους Μαϊάμι Χιτ, συναντήθηκε και με τον πασίγνωστο YouTuber Speed, με τους δύο τους να τα λένε για λίγα λεπτά.
🚨| BREAKING: Speed just met Giannis Antetokounmpo at the FIFA World Cup Final, and Giannis praised Speed for his amazing performance 🤯🔥 pic.twitter.com/7NyPMievDG— Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 19, 2026