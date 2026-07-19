Στη Νέα Υόρκη για τον τελικό του Mundial ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν θα μπορούσε να χάσει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αργεντινή κοντράρεται με την Ισπανία στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δίνει το παρών, παρακολουθώντας τον τελικό του Mundial.

Ο «Greek Freak», που πριν από λίγες ημέρες παρουσιάστηκε και επίσημα από τους Μαϊάμι Χιτ, συναντήθηκε και με τον πασίγνωστο YouTuber Speed, με τους δύο τους να τα λένε για λίγα λεπτά.