Εθνική Εφήβων: Ήττα από τη Γαλλία στο τελευταίο τεστ πριν το Eurobasket U18

Η Εθνική Εφήβων ηττήθηκε 57-51 στην τελευταία μέρα του διεθνούς τουρνουά “The Legend” που φιλοξενήθηκε στην Αγρόπολη.

Αυτό ήταν το τελευταίο φιλικό για την Εθνική Εφήβων πριν την αναχώρησή της για το Ευρωμπάσκετ U18, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τρεντίνο από τις 25 Ιουλίου ως τις 3 Αυγούστου. Στη φάση των ομίλων θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ (25/7, 14.00), την Αυστρία (26/7, 16.30) και την Γαλλία (27/7, 14.00).

Στο τελευταίο αυτό τουρνουά η Εθνική είχε απολογισμό μία νίκη (επί της Ιταλίας) και δύο ήττες (από Ισπανία και Γαλλία).

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «τρικολόρ» πήραν πρώτοι ένα μικρό προβάδισμα (6-9, 6’15’’) με τον Κατσιγιάννη να φέρνει την Ελλάδα στη θέση του οδηγού σχεδόν δύο λεπτά αργότερα με ένα κάρφωμα (12-11). Δύο τρίποντα, ένα από τα 6μ75 κι ένα έμμεσο από τη γραμμή της φιλανθρωπίας οδήγησαν στο 12-18 (11’) με τη Γαλλία να φτάνει και στο +7 (14-21, 14’).

Η ελληνική ομάδα έδειχνε να μην μπορεί να βρει λύσεις και ρυθμό, αλλά συνέχισε να παλεύει σε κάθε φάση και να δυσκολεύει τον αντίπαλό της. Το αποτέλεσμα ήταν να πλησιάσει με τον Βενετίδη (21-25, 16’24’’) και να κάνει ένα ακόμη βήμα πιο κοντά με τον Χαϊδεμένο να γράφει το 39-41 (28’40’’), πριν ο Πούλος φέρει την απόλυτη ισορροπία (41-41, 29’50”).

Η Γαλλία απομακρύνθηκε και πάλι (41-47, 32′), αλλά Ασημένιος, Χατζηλάμπρου και Μπουζούλας σχεδόν εξαφάνισαν την απόσταση (47-48, 34’30”) και ο Πούλος έδωσε το προβάδισμα (49-48, 35’30”). Το προβάδισμα άλλαξε και πάλι χέρια (49-56, 37′) και η Γαλλία έφτασε στη νίκη με το τελικό 51-57.

Δεκάλεπτα: 12-12, 25-32, 41-42, 51-57

Ελλάδα (Σκροπολίθας): Γυμνόπουλος, Ζούπας 2, Βενετίδης 3 (1), Χαϊδεμένος 8, Θωμάκος 6, Κατσιγιάννης 2, Χατζηλάμπρου 7 (1), Μπιλιώνης 2, Σκληρός, Μπουζούλας 10, Ασημένιος 5 (1), Πούλος 6

Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

17/7

Γαλλία-Ισπανία 53-73

Ιταλία-Ελλάδα 66-77

18/7

Ισπανία-Ελλάδα 77-64

Ιταλία-Γαλλία 70-72

19/7

Ελλάδα-Γαλλία 51-57