Ράσφορντ μετά το Μουντιάλ: «Συνεχίστε να πιστεύετε σε εμάς, η ώρα μας θα έρθει»

Το δικό του μήνυμα μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ 2026 έστειλε ο Μάρκους Ράσφορντ, κάνοντας τον απολογισμό της πορείας της Αγγλίας και εκφράζοντας την πεποίθησή του πως τα «τρία λιοντάρια» βρίσκονται πολύ κοντά στη μεγάλη διάκριση.

Η Αγγλία έκλεισε με θετικό τρόπο την παρουσία της στη διοργάνωση, επικρατώντας της Γαλλίας με 6-4 σε ένα συναρπαστικό μικρό τελικό και κατακτώντας την τρίτη θέση, λίγες ημέρες μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από την Αργεντινή στα ημιτελικά.

Με ανάρτησή του στα social media, ο διεθνής επιθετικός στάθηκε στην απογοήτευση που άφησε ο χαμένος ημιτελικός, αλλά και στην αντίδραση που έβγαλε η ομάδα απέναντι στους «τρικολόρ», στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της εθνικής Αγγλίας.

«Ένα πράγμα που είναι σίγουρο στο ποδόσφαιρο είναι πως η απογοήτευση αποτελεί μέρος της διαδρομής. Ο αγώνας με την Αργεντινή μας πλήγωσε πραγματικά, όμως πρέπει να συνεχίσουμε και να αναγνωρίσουμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει ως ομάδα.

Είμαστε πολύ κοντά, πραγματικά πολύ κοντά, αλλά για ακόμη μία φορά δεν τα καταφέραμε. Σήμερα, όμως, αντιδράσαμε με τον σωστό τρόπο. Η εμφάνισή μας απέναντι στη Γαλλία χάρισε χαμόγελα στους φιλάθλους μας και μας εξασφάλισε την τρίτη θέση.

Είμαι απίστευτα περήφανος που αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας. Συνεχίστε να πιστεύετε σε εμάς. Η ώρα μας θα έρθει.

Τώρα είναι η στιγμή να ξεκουραστώ, να κάνω τον απολογισμό μου, να περάσω χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου και να επιστρέψω ακόμη πιο δυνατός», έγραψε ο Ράσφορντ.

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