Eπιστρέφει στο Top 55 ο Στέφανος

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειαζόταν τόσο πολύ μια καλή εβδομάδα στο tour και αυτή ήρθε στην αγαπημένη του επιφάνεια, το χώμα!

Με την πορεία του μέχρι τον τίτλο του Γκστάαντ, λοιπόν, εξασφάλισε άνοδο 30 θέσεων και θα επιστρέψει στο Top 55 για πρώτη φορά μετά τον περασμένο Απρίλιο.

Και είναι πολύ σημαντικό, διότι έτσι θα έχει τη δυνατότητα να μπαίνει απευθείας στα κυρίως ταμπλό μεγάλων τουρνουά, χωρίς να πρέπει να δώσει προκριματικά.

Ο Στέφανος βγήκε από το Top 10 (όπου είχε επιστρέψει μετά τον τίτλο στο Ντουμπάι) τον Απρίλιο του 2025 και έκτοτε είχε μια συνεχή πτωτική πορεία, φτάνοντας μέχρι και το Νο.88 του κόσμου.

Από τον Μάρτιο του 2019 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024 ήταν ανελλιπώς στην πρώτη δεκάδα του κόσμου.