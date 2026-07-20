Και... τυπικά πρώτος σκόρερ του Παγκόσμιου ο Μπαπέ - Δεύτερο σερί Χρυσό Παπούτσι!

Ο Λίο Μέσι έμεινε «άσφαιρος» και στον τελικό και ο Κιλιάν Μπαπέ πήρε και τυπικά το δεύτερο σερί Χρυσό Παπούτσι σε Μουντιάλ.

O «Δικτάτορας Κιλιάν» μπορεί να μην κατάφερε να φτάσει στη 2η κατάκτηση Παγκοσμίου Κυπέλλου στην καριέρα του, ωστόσο δεν φεύγει με άδεια χέρια από αυτό το Μουντιάλ.

Πιο συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10 γκολ παίρνοντας το 2ο σερί Χρυσό Παπούτσι, μετά και το Κατάρ προ τετραετίας.

Παράλληλα, με τον Λίο Μέσι να μην σκοράρει ούτε στον τελικό- μετά τον ημιτελικό απέναντι στους Άγγλους (ματς στο οποίο, όμως, είχε 2 ασίστ)- ο Μπαπέ με τα 22 γκολ του συνολικά είναι και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ!

Και έχει μπροστά του σίγουρα κι άλλα Παγκόσμια...