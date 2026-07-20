To άγγιγμα του Μίδα: Ο Ντε Λα Φουέντε οδήγησε την Ισπανία σε τρία τρόπαια!

O 65χρονος προπονητής, έχει και μια αδιανόητη στατιστική αφού σε 49 επίσημα παιχνίδια που έχει καθίσει στον πάγκο της Ισπανίας έχει ηττηθεί μόλις δύο φορές, μπαίνοντας πλέον στο πάνθεο των προπονητών της «Φούρια Ρόχα».
Με τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε στον πάγκο της η Ισπανία έχει κατακτήσει το Nations League το 2023, το Euro το 2024, βγήκε δεύτερη στο Nations League το 2025 και κατέκτησε το Mundial το 2026!
Luis de la Fuente's record since becoming head coach of 🇪🇸 Spain:— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 19, 2026
2023 🏆 UEFA Nations League
2024 🏆 UEFA EURO
2025 🥈 UEFA Nations League
2026 🏆 FIFA World Cup
He lost only 2 of his 49 matches as the coach of 🇪🇸.
Absolute masterclass. pic.twitter.com/twsRyJHK3S