To άγγιγμα του Μίδα: Ο Ντε Λα Φουέντε οδήγησε την Ισπανία σε τρία τρόπαια!

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής της Ισπανίας, ότι αγγίζει γίνεται... χρυσός, αφού από την στιγμή που ανέλαβε την «Φούρια Ρόχα» την έχει οδηγήσει στην κατάκτηση τριών τίτλων!

O 65χρονος προπονητής, έχει και μια αδιανόητη στατιστική αφού σε 49 επίσημα παιχνίδια που έχει καθίσει στον πάγκο της Ισπανίας έχει ηττηθεί μόλις δύο φορές, μπαίνοντας πλέον στο πάνθεο των προπονητών της «Φούρια Ρόχα».

Με τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε στον πάγκο της η Ισπανία έχει κατακτήσει το Nations League το 2023, το Euro το 2024, βγήκε δεύτερη στο Nations League το 2025 και κατέκτησε το Mundial το 2026!