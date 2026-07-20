Λύγισε ο Σκαλόνι στη συνέντευξη Τύπου: «Πονάει η ψυχή μου»

Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Ευχαριστώ τον πρόεδρο που με έβαλε στη θέση που όλοι ονειρεύονται. Προσπαθήσαμε να δώσουμε τα πάντα. Νομίζω ότι πρέπει να του δώσω λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Αυτό το μέρος είναι υπέροχο. Στη ζωή μου, ποτέ δεν πίστευα ότι θα βρισκόμασταν σε αυτό το μέρος.
Οπότε για να συνεχίσουμε, χρειάζονται πολλά πράγματα. Να επανεκκινήσουμε, να ξαναχτίσουμε μια ομάδα που είναι δύσκολο. Θα τηρήσω το συμβόλαιο μου μέχρι το τέλος. Είναι δύσκολο να σχηματίσω ξανά μια τόσο υπέροχη ομάδα σαν κι αυτή, και πονάει η ψυχή μου».
💔 LAS LÁGRIMAS DE LIONEL SCALONI DESPUÉS DE LA DERROTA FRENTE A ESPAÑA— Diagonales (@diagonalesweb) July 19, 2026
Luego de la derrota de la Selección Argentina, Lionel Scaloni dejó un mensaje cargado de emoción y abrió interrogantes sobre su futuro al frente del equipo.
“Este lugar es increíble. Nunca pensé estar en…