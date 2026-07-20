Λύγισε ο Σκαλόνι στη συνέντευξη Τύπου: «Πονάει η ψυχή μου»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά τον χαμένο τελικό του Mundial, εκφράζοντας τα συναισθήματά του στη συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο που με έβαλε στη θέση που όλοι ονειρεύονται. Προσπαθήσαμε να δώσουμε τα πάντα. Νομίζω ότι πρέπει να του δώσω λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Αυτό το μέρος είναι υπέροχο. Στη ζωή μου, ποτέ δεν πίστευα ότι θα βρισκόμασταν σε αυτό το μέρος.

Οπότε για να συνεχίσουμε, χρειάζονται πολλά πράγματα. Να επανεκκινήσουμε, να ξαναχτίσουμε μια ομάδα που είναι δύσκολο. Θα τηρήσω το συμβόλαιο μου μέχρι το τέλος. Είναι δύσκολο να σχηματίσω ξανά μια τόσο υπέροχη ομάδα σαν κι αυτή, και πονάει η ψυχή μου».