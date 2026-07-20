Iσπανική κυριαρχία: Παραμένει αήττητη για 38 αγώνες!

Μετά την επικράτησής της και κόντρα στην Αργεντινή στον τελικό του Μundial, η Ισπανία έφτασε τα 38 ματς αήττητη, κάτι που δεν έχει καταφέρει καμία άλλη ομάδα από την Ευρώπη ή την Λατινική Αμερική.
Μια απίστευτη κυριαρχία των Ισπανών, που πλέον είναι κάτοχοι τόσο του Euro όσο και του Mundial, σε μια ομάδα που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
38 - Spain are now unbeaten in their last 38 matches in all competitions, the longest ever run by any European or South American team in history.— OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026
Premier. pic.twitter.com/39qqwS6G0d