Iσπανική κυριαρχία: Παραμένει αήττητη για 38 αγώνες!

Η «Φούρια Ρόχα» πανηγυρίζει την κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιστορίας, με τους Ισπανούς να κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια γράφοντας ιστορία.

Μετά την επικράτησής της και κόντρα στην Αργεντινή στον τελικό του Μundial, η Ισπανία έφτασε τα 38 ματς αήττητη, κάτι που δεν έχει καταφέρει καμία άλλη ομάδα από την Ευρώπη ή την Λατινική Αμερική.

Μια απίστευτη κυριαρχία των Ισπανών, που πλέον είναι κάτοχοι τόσο του Euro όσο και του Mundial, σε μια ομάδα που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.