Απίστευτο: Το halftimeshow διήρκεσε δύο λεπτά λιγότερο από τον καθαρό χρόνο παιχνιδιού στο πρώτο μέρος του τελικού!

Ένα απίθανο στατιστικό παρουσίασε η Opta, αναφορικά με το halftime show που διοργάνωσε η FIFA στον τελικό του Mundial.

Σύμφωνα με την Opta, το show στο ημίχρονο του τελικού ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, διήρκεσε ακριβώς 27 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα, με τις εμφανίσεις μεταξύ άλλων της Σακίρα, της Μαντόνα και του Τζάστιν Μπίμπερ.

Το εντυπωσιακό, ωστόσο είναι ότι το halftime show, κράτησε μόνο δύο λεπτά λιγότερο από τον πραγματικό χρόνο παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο που ήταν 29 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα!