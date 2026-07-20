Απίστευτο: Το halftimeshow διήρκεσε δύο λεπτά λιγότερο από τον καθαρό χρόνο παιχνιδιού στο πρώτο μέρος του τελικού!

Σύμφωνα με την Opta, το show στο ημίχρονο του τελικού ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, διήρκεσε ακριβώς 27 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα, με τις εμφανίσεις μεταξύ άλλων της Σακίρα, της Μαντόνα και του Τζάστιν Μπίμπερ.
Το εντυπωσιακό, ωστόσο είναι ότι το halftime show, κράτησε μόνο δύο λεπτά λιγότερο από τον πραγματικό χρόνο παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο που ήταν 29 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα!
27:24 - La mi-temps de cette finale de Coupe du Monde a duré exactement 27 minutes et 24 secondes, soit seulement deux minutes de moins que le temps de jeu effectif de la première période (29:42).— OptaJean (@OptaJean) July 19, 2026
America. pic.twitter.com/JAPpLL1WRj