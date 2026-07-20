Έντονη γιούχα στον Τραμπ πριν την απονομή του τροπαίου στην Ισπανία!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μόλις έκανε την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium για την απονομή του τροπαίου, άκουσε έντονη γιούχα από τους φιλάθλους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε την εμφάνισή του μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για να παραδώσει το τρόπαιο του Mundial στην Ισπανία, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις του κόσμου.

Μόλις οι φίλαθλοι είδαν στις οθόνες του γηπέδου τον Αμερικανό πρόεδρο, ξέσπασαν σε έντονη γιούχα, προκαλώντας αμηχανία στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Donald Trump at the World cup final after the final whistle. pic.twitter.com/NnHf4aYlnX — Sir Samuel (@SamuelNdya59590) July 19, 2026

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