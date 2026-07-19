Ασταμάτητος ο Ράις: 69 αγώνες και περισσότερα από 5.300 λεπτά συμμετοχής!

Μία πραγματικά εξαντλητική σεζόν άφησε πίσω του ο Ντέκλαν Ράις, ο οποίος αποτέλεσε σημείο αναφοράς τόσο για την Άρσεναλ όσο και για την εθνική Αγγλίας, καταγράφοντας εντυπωσιακά νούμερα συμμετοχών.

Ο διεθνής μέσος ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τη νίκη της Αγγλίας επί της Γαλλίας (6-4) στον μικρό τελικό του Μουντιάλ 2026, κλείνοντας τη χρονιά με συνολικά 69 συμμετοχές σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο.

Ακόμη πιο εντυπωσιακός είναι ο συνολικός χρόνος που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ράις αγωνίστηκε για 5.394 λεπτά, αριθμός που αποτυπώνει την τεράστια επιβάρυνση, αλλά και την απόλυτη εμπιστοσύνη που έδειξαν προς το πρόσωπό του τόσο η Άρσεναλ όσο και τα «τρία λιοντάρια».

Ο 27χρονος χαφ αποτέλεσε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Άρσεναλ στην πορεία προς την κατάκτηση της Premier League, βάζοντας τέλος στην αναμονή δύο δεκαετιών για τον τίτλο, ενώ σε διεθνές επίπεδο ήταν ξανά βασικό γρανάζι της Αγγλίας, η οποία ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο κατακτώντας την τρίτη θέση.

Τα 69 παιχνίδια και τα περισσότερα από 5.300 λεπτά συμμετοχής αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της συνέπειας, της αντοχής και της καθοριστικής παρουσίας του Ντέκλαν Ράις σε μία απαιτητική αγωνιστική χρονιά.

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