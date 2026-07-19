Έβαλε… φωτιές ο Ντέιβις: «Ίσως παίξουμε μαζί με τον Λεμπρόν»

Το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς εξακολουθεί να είναι το πιο… καυτό θέμα στο ΝΒΑ και όλοι περιμένουν να δουν σε ποια ομάδα θα υπογράψει ο «Βασιλιάς».
Φήμες θέλουν τον Λεμπρόν να αγωνίζεται στο πλευρό του Άντονι Ντέιβις, με τους δύο αστέρες να πηγαίνουν στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Μάλιστα, ο «Φρύδιας» έβαλε… φωτιές, καθώς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει ξανά συμπαίκτης του καλού του φίλου.
«Ίσως. Είχαμε κάποιες συζητήσεις» απάντησε στον δημοσιογράφο Τσέις Κόμπερν, όταν ρωτήθηκε για αυτή την πιθανότητα.