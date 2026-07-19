Έβαλε… φωτιές ο Ντέιβις: «Ίσως παίξουμε μαζί με τον Λεμπρόν»

Ο Άντονι Ντέιβις… άναψε φωτιές καθώς σε δηλώσεις του δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αγωνιστεί ξανά με τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς εξακολουθεί να είναι το πιο… καυτό θέμα στο ΝΒΑ και όλοι περιμένουν να δουν σε ποια ομάδα θα υπογράψει ο «Βασιλιάς».

Φήμες θέλουν τον Λεμπρόν να αγωνίζεται στο πλευρό του Άντονι Ντέιβις, με τους δύο αστέρες να πηγαίνουν στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Μάλιστα, ο «Φρύδιας» έβαλε… φωτιές, καθώς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει ξανά συμπαίκτης του καλού του φίλου.

«Ίσως. Είχαμε κάποιες συζητήσεις» απάντησε στον δημοσιογράφο Τσέις Κόμπερν, όταν ρωτήθηκε για αυτή την πιθανότητα.