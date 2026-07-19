Καρέτα – καρέτα: Στη Ζάκυνθο τα πρώτα χελωνάκια για το 2026

Τις επόμενες εβδομάδες, χιλιάδες χελωνάκια θα ξεκινήσουν το πρώτο και πιο σημαντικό ταξίδι της ζωής τους: από τη φωλιά προς τη θάλασσα.

Η φετινή περίοδος εκκόλαψης των νεοσσών καρέτα – καρέτα άρχισε στην Ελλάδα, τη χώρα που φιλοξενεί τις περισσότερες φωλιές του είδους στη Μεσόγειο. Στα περίπου 100 χιλιόμετρα παραλίας που παρακολουθούν οι εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ, την πρωτιά είχε μια φωλιά που εκκολάφθηκε στην παραλία Δάφνη του Κόλπου του Λαγανά στη Ζάκυνθο. Η ομάδα ανακάλυψε τα μικροσκοπικά ίχνη των νεοσσών αυτήν την εβδομάδα και ενημέρωσε σχετικά την τοπική Μονάδα Διαχείρισης του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Σε όλα τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ πραγματοποιούνται καθημερινές περιπολίες τις περιοχές ωοτοκίας στον Κόλπο Λαγανά Ζακύνθου, τον Κυπαρισσιακό Κόλπο, την Κορώνη, τον Λακωνικό Κόλπο, το Ρέθυμνο, τα Χανιά και τον Κόλπο της Μεσσαράς, ώστε να καταγραφούν οι φωλιές των καρέτα – καρέτα που εκκολάπτονται.

Επιπλέον, στις παραλίες με έντονη φωτορύπανση όπως στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στον Λακωνικό Κόλπο, τοποθετείται προστατευτική σκίαση ώστε να μην αποπροσανατολιστούν οι νεοσσοί.

Τις επόμενες εβδομάδες, χιλιάδες χελωνάκια θα ξεκινήσουν το πρώτο και πιο σημαντικό ταξίδι της ζωής τους: από τη φωλιά προς τη θάλασσα.

Πηγή: newsit.gr