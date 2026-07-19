«Και γιατί όχι;» – Η Ισπανία συγκινεί πριν από τον τελικό με βίντεο γεμάτο... Παγκόσμιους πρωταθλητές

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αργεντινή (19/7, 22:00), η Ισπανία δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο, επιστρατεύοντας τους θρύλους της ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2010, σε μια προσπάθεια να εμπνεύσει τη νέα γενιά της «ρόχα».

Μετά την εντυπωσιακή παραγωγή που παρουσίασε η Αργεντινή, ήταν η σειρά της ισπανικής ομοσπονδίας να ανεβάσει τους τόνους ενόψει του τελικού, μέσα από ένα βίντεο γυρισμένο στη Νέα Υόρκη, την πόλη που θα φιλοξενήσει τη σπουδαιότερη ποδοσφαιρική αναμέτρηση της χρονιάς.

Το βίντεο ξεκινά με μια ατάκα που έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη των Ισπανών φιλάθλων. «Και γιατί να μην είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές στη Νέα Υόρκη;», είχε απαντήσει ο Εμερίκ Λαπόρτ σε συνέντευξη Τύπου το 2022, όταν ρωτήθηκε γιατί η Ισπανία θα μπορούσε να κατακτήσει το Μουντιάλ του 2026.

Στην επίμονη ερώτηση του δημοσιογράφου για ποιον λόγο πίστευε ότι η «ρόχα» θα μπορούσε να φτάσει μέχρι την κορυφή, ο Λαπόρτ είχε απαντήσει με δύο απλές λέξεις: **«Γιατί όχι;»**. Η φράση έγινε viral και πλέον αποτελεί το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας των Ισπανών πριν από τον τελικό.

Το συγκινητικό βίντεο φέρνει ξανά στο προσκήνιο όλους τους πρωταγωνιστές της χρυσής γενιάς που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Νότια Αφρική το 2010. Ένας-ένας εμφανίζονται μπροστά στην κάμερα και επαναλαμβάνουν την ίδια φράση: **«Και γιατί όχι;»**, μεταφέροντας τη σκυτάλη στους σημερινούς διεθνείς.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που συμμετέχουν βρίσκονται ο ομοσπονδιακός τεχνικός της παγκόσμιας πρωταθλήτριας του 2010, Βισέντε ντελ Μπόσκε, αλλά και οι Ίκερ Κασίγιας, Πέπε Ρέινα, Κάρλες Πουγιόλ, Τσάβι Ερνάντες, Σεσκ Φάμπρεγας, Τσάμπι Αλόνσο, Αντρές Ινιέστα, Νταβίντ Βίγια, Φερνάντο Τόρες, Σέρχιο Μπουσκέτς, Νταβίντ Σίλβα, Χουάν Μάτα, Χεσούς Νάβας, Ζοάν Καπντεβίλα, Μάρκος Σένα και Ραούλ Αλμπιόλ.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€