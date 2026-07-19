Αγγελόπουλος: «Θα ενσωματώσουμε ξενοδοχείο στη Sunel Arena»

Ο Μάκης Αγγελόπουλος μίλησε για τα πλάνα του για την «SUNEL Arena» και έκανε γνωστό πως στόχος είναι να ενσωματωθεί ένα ξενοδοχείο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο Sports & Tourism Summit:

«Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη πραγματική αξιοποίηση ολυμπιακού ακινήτου στη χώρα. Ήταν μια δύσκολη άσκηση. Στον έλληνα φορολογούμενο κόστιζε 650.000€ για να παραμένει κλειστό. Το αναβαθμίσαμε σε έναν εντυπωσιακό βαθμό και τώρα ο στόχος μας είναι να το αναπτύξουμε.

Η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από την δημιουργία ενός νέου προορισμού. Δημιουργούμε έναν νέο οικογενειακό προορισμός, με έμφαση και στον τουρισμό, αλλά και στο "edutainment", δηλαδή εκπαίδευση και διασκέδαση.

Στο κομμάτι του τουρισμού, σε λίγο καιρό θα ανακοινώσουμε μια συνεργασία με μία παγκοσμίως γνωστή αλυσίδα ξενοδοχείων, για να ενσωματώσουμε ένα ξενοδοχείο στην αθλητική εγκατάσταση - θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά. Έτσι θα αναβαθμιστεί ολόκληρη η περιοχή και θα δημιουργηθεί ένας νέος προορισμός».