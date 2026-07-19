«Πλησιάζει η απόφαση του Λεμπρόν - Αναμένεται μέσα στην εβδομάδα»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αναμένεται να ανακοινώσει μέσα στην εβδομάδα τον επόμενο «σταθμό» της καριέρας του.

Η αγωνία γύρω από το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζεται, καθώς ο «Βασιλιάς» δεν αποκάλυψε την απόφασή του για τον επόμενο «σταθμό» της καριέρας του, παρά τις προσδοκίες πολλών φιλάθλων κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Fanatics Fest.

Αρκετοί περίμεναν ότι θα εκμεταλλευόταν τη μεγάλη εκδήλωση για να ανακοινώσει τα σχέδιά του ενόψει της νέας σεζόν. Ωστόσο, ο Λεμπρόν δεν μίλησε για το μέλλον του και έτσι η αναμονή συνεχίζεται.

Βέβαια, φαίνεται πως αυτή δεν θα διαρκέσει για πολύ ακόμα. Σύμφωνα με τον Ντέιβ ΜακΜέναμιν του «ESPN»,ο Λεμπρόν βρίσκεται πολύ κοντά στην οριστική του απόφαση, ενώ στελέχη ομάδων και άνθρωποι της λίγκας πιστεύουν πως η ανακοίνωση μπορεί να γίνει έως το τέλος της εβδομάδας.