Φωτιά στη Σαλαμίνα στην περιοχή Σελίνια: Μηνύματα του 112 στους κατοίκους – «Απομακρυνθείτε προς παραλία»

Η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο - Πάνω από 90 πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες.

Μεγάλη πυροσβεστική δύναμη έσπευσε στα Σελίνια Σαλαμίνας, το μεσημέρι της Κυριακής (19.07.2026) ώστε να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στο σημείο.

Δύο μηνύματα 112 στάλθηκαν στα κινητά των κατοίκων για τη μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα, ζητώντας τους αρχικά να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και στη συνέχεια να εκκενώσουν.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Σελίνια Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται στο πρώτο μήνυμα.

Στο δεύτερο μήνυμα, οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να εκκενώσουν προς την παραλία Σεληνίων.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Α και Β Πανόραμα Σεληνίων Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς παραλία Σεληνίων», αναφέρεται στο μήνυμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια.

Στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Σελίνια Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ», αναφέρει η πυροσβεστική σε tweet της.

Πηγή: newsit.gr