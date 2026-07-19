Ξανά ταμείο στη Formula 1! Τρεις επιτυχημένες επιλογές και συνολική απόδοση 9.80

Η συνέπεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά στα προγνωστικά και το Grand Prix Βελγίου το επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά.

Από τις τέσσερις επιλογές που προτείναμε πριν από την εκκίνηση, επιβεβαιώθηκαν οι τρεις, με τις βασικές μας εκτιμήσεις να δικαιώνονται στην πίστα. Συγκεκριμένα, πέρασαν:

* Σαρλ Λεκλέρ νικητής του Group 1 σε απόδοση 2.00

* Μαξ Φερστάπεν μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ σε απόδοση 1.75

* Fun Bet: Σαρλ Λεκλέρ να ανέβει στο βάθρο σε απόδοση 2.80

Οι τρεις επιτυχημένες επιλογές έφτασαν σε συνολική απόδοση 9.80, επιβεβαιώνοντας ότι δεν χρειάζονται δεκάδες προγνωστικά για να έρθει το ταμείο.

Αρκούν οι σωστές επιλογές. Η μοναδική αστοχία ήταν ο Πιερ Γκασλί ως νικητής του Group 3, σε μια πρόβλεψη που δεν βγήκε λόγω της χαμηλής ανταγωνιστικότητας της Alpine στον αγώνα.

Μετά το ταμείο στο Σίλβερστοουν, ήρθε ακόμη μία επιτυχημένη εμφάνιση στο Σπα. Εμείς συνεχίζουμε στην ίδια συνταγή: λίγες επιλογές, τεκμηριωμένη ανάλυση και αξία πάνω από όλα.