Το ξεχωριστό κάλεσμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την υποδοχή στον Όσμαν

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα (18:30) με τον κόσμο του τον Τζέντι Όσμαν στο Παλατάκι και η ΚΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα.

Ο Τούρκος άσος αποτελεί και επίσημα παίκτη του Δικεφάλου, υπογράφοντας συμβόλαιο ως το 2029, με την ασπρόμαυρη ΚΑΕ να κάνει κάλεσμα στον κόσμο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Τζέντι Όσμαν στη μεγάλη οικογένεια του Δικεφάλου.

Σήμερα στις 18:30, στο PAOK Sports Arena, ο Τζέντι Όσμαν θα φορέσει για πρώτη φορά τα ασπρόμαυρα και θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο του ΠΑΟΚ, δεχόμενος το πρώτο θερμό καλωσόρισμα από τη μεγάλη οικογένεια του Δικεφάλου.

Η παρουσία των φιλάθλων θα δώσει ξεχωριστό παλμό σε αυτή τη σημαντική στιγμή και θα αποτελέσει την ιδανική αρχή της κοινής μας πορείας.

Σας περιμένουμε όλους στο PAOK Sports Arena, για να υποδεχθούμε μαζί τον Τζέντι Όσμαν και να του δείξουμε από την πρώτη στιγμή τι σημαίνει να είσαι μέλος της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ.

Η είσοδος των φιλάθλων θα πραγματοποιηθεί από την κεντρική είσοδο (VIP) του PAOK Sports Arena».