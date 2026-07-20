Επεισόδιο Καρυστιανού με Πλακιά στη δίκη για τα Τέμπη: «Με σένα θα ασχολούμαι;»

Μεγάλη ένταση στο δικαστήριο σήμερα, προηγήθηκε έντονος διάλογος του Νίκου Πλακιά με συνήγορο υπεράσπισης.

Μεγάλη ένταση επικράτησε σήμερα στην αίθουσα του ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ στη Λάρισα κατά τη συνεδρίαση του δικαστηρίου για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Μετά το επεισόδιο ανάμεσα στον Νίκο Πλακιά και συνήγορο υπεράσπισης, σημειώθηκε νέο επεισόδιο μεταξύ του πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους και της Μαρίας Καρυστιανού.

Αντικρίζοντας στην αίθουσα του δικαστηρίου την τέως πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, ο Νίκος Πλακίας γύρισε και της μίλησε σε έντονο ύφος για να εισπράξει τη λακωνική και απαξιωτική απάντηση «με σένα θα ασχολούμαι;».

Πρόκειται για ένα περιστατικό που φανερώνει πόσο μεγάλη απόσταση έχουν πλέον δύο γονείς θυμάτων που ξεκίνησαν έναν δυναμικό αγώνα για να δικαιωθεί η μνήμη των 57 νεκρών αλλά στην πορεία τράβηξαν διαφορετικούς δρόμους ως προς τις επιλογές και τον τρόπο έκφρασής τους.

Στα της δικασίμου, σε μια αποστροφή του λόγου του ο συνήγορος ανέφερε πως στελέχη του ΟΣΕ είναι «άσχετα» με τα διερευνώμενα αδικήματα προκαλώντας την αντίδραση συγγενών των θυμάτων, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή. Μάλιστα, φώναξαν προς τον συνήγορο:

Νίκος Πλακιάς: Ο δικός σου ήταν άσχετος;

Ελένη Βασάρα: Γιατί έκανε τον τυχαίο επιβάτη;

Νίκος Πλακιάς: Αυτός είπε τη λέξη τέλος.

Σε εκείνο το σημείο η πρόεδρος διέκοψε, λέγοντας ότι «την επόμενη φορά που θα μιλήσει κάποιος θα περάσει έξω. Σας ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά».

Ακολούθως, ο κ. Πλακιάς, κατευθυνόμενος προς τον κ. Στουρνάρα και τους συνηγόρους των κατηγορουμένων, φώναξε ότι «μυαλό δεν βάζεις, σίχαμα, αυτούς ήρθατε να υπερασπιστείτε; Ήρθε και εδώ ο βλάκας, αλήτης. Ο μπράβος του Παπαδόπουλου». «Συναίσθηση μηδέν. Ντροπή», συμπλήρωσε η Μαρία Θεοδώρη.

Μετά τη διακοπή, ο κ. Ιωαννίδης κατήγγειλε επίθεση «με κλωτσιές» του Νίκου Πλακιά προς τον Ζαχαρία Στουρνάρα. Σημειώνεται ότι παρόντες στη συνεδρίαση ήταν τέσσερις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα οι Ιωάννης Παληοθόδωρος, Παύλος Κουζής, Σπύρος Πατέρας και Ζαχαρίας Στουρνάρας.

Πηγή: Ethnos.gr