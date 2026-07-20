Europa League: Τα ζευγάρια του Γ΄ προκριματικού γύρου

Δείτε τα ζευγάρια του Γ΄ προκριματικού γύρου του Europa League.

Στη Νιόν της Ελβετίας πραγματοποιήθηκε σήμερα (20/7) η κλήρωση του Γ΄ προκριματικού γύρου του Europa League. Τα ζευγάρια που προέκυψαν, και τα οποία θα αναμετρηθούν σε διπλούς αγώνες (6 και 13 Αυγούστου) είναι τα εξής:

CHAMPIONS PATH (Ηττημένοι Β΄ προκριματικού Champions League)

Λαρν (Β. Ιρλανδία)/Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)/Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)

Μιάλμπι (Σουηδία)/Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Ομόνοια (Κύπρος)/Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)/Κουόπιο (Φινλανδία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)/Κραϊόβα (Ρουμανία)

Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)/Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Εγκνατία (Αλβανία)/Τσέλιε (Σλοβενία)

Ααρχους (Δανία)/Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)/Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)

Τουν (Ελβετία)/Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Βίκινγκουρ (Ισλανδία)/Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)

MAIN PATH

Νικητής Τρόμσο (Νορβηγία)/Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Νικητής Μπεσίκτας (Τουρκία)/Μίντιλαντ (Δανία)

Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία)-Ρέιντζερς (Σκωτία)

Νικητής Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)/ΠΑΟΚ-Νικητής Χάμαρμπι (Σουηδία)/Αντερλεχτ (Βέλγιο)

Νικητής Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)/Πάφος (Κύπρος)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Νικητής Ζανκτ Γκάλεν (Ελβετία)/Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Ηττημένος Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)/Χαρτς (Σκωτία)

Νικητής Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)/Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Νικητής Καραμπάχ (Αζαρμπαϊτζάν)/ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)

Νικητής Τβέντε (Ολλανδία)/Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Ηττημένος Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)/Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)

