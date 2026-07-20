Europa League: Τα ζευγάρια του Γ΄ προκριματικού γύρου

Στη Νιόν της Ελβετίας πραγματοποιήθηκε σήμερα (20/7) η κλήρωση του Γ΄ προκριματικού γύρου του Europa League. Τα ζευγάρια που προέκυψαν, και τα οποία θα αναμετρηθούν σε διπλούς αγώνες (6 και 13 Αυγούστου) είναι τα εξής:
CHAMPIONS PATH (Ηττημένοι Β΄ προκριματικού Champions League)
Λαρν (Β. Ιρλανδία)/Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)/Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)
Μιάλμπι (Σουηδία)/Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Ομόνοια (Κύπρος)/Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)/Κουόπιο (Φινλανδία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)/Κραϊόβα (Ρουμανία)
Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)/Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Εγκνατία (Αλβανία)/Τσέλιε (Σλοβενία)
Ααρχους (Δανία)/Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)/Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)
Τουν (Ελβετία)/Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Βίκινγκουρ (Ισλανδία)/Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)
MAIN PATH
Νικητής Τρόμσο (Νορβηγία)/Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Νικητής Μπεσίκτας (Τουρκία)/Μίντιλαντ (Δανία)
Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία)-Ρέιντζερς (Σκωτία)
Νικητής Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)/ΠΑΟΚ-Νικητής Χάμαρμπι (Σουηδία)/Αντερλεχτ (Βέλγιο)
Νικητής Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)/Πάφος (Κύπρος)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)
Νικητής Ζανκτ Γκάλεν (Ελβετία)/Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Ηττημένος Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)/Χαρτς (Σκωτία)
Νικητής Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)/Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Νικητής Καραμπάχ (Αζαρμπαϊτζάν)/ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)
Νικητής Τβέντε (Ολλανδία)/Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Ηττημένος Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)/Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)