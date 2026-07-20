Ισραηλινός ρεπόρτερ στο SDNA για Κάνγκουα: «Ο καλύτερος παίκτης στο Ισραήλ – Ο λόγος που πήρε πρωτάθλημα η Μπέερ Σέβα»

Ο Ισραηλινός ρεπόρτερ Ραζ Αμίρ αποθέωσε στο SDNA τον Κίνγκς Κάνγκουα που κλείνει στην ΑΕΚ, χαρακτηρίζοντας τον ως τον «κορυφαίο ποδοσφαιριστή στο Ισραήλ».

Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του κεντρικού χαφ της Χάποελ Μπερ Σέβα, Κινγκς Κάνγκουα προσφέροντας στους πρωταθλητές Ισραήλ πάνω από 3.5 εκατ. ευρώ.



Τα χαρακτηριστικά του διεθνή άσου από τη Ζάμπια ταιριάζουν στο προφίλ που ψάχνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Οι πρωταθλητές Ελλάδας βλέπουν στο πρόσωπο του Κάνγκουα έναν ποιοτικό ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσφέρει άμεσα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αφρικανός μέσος δεν είχε καταφέρει να κάνει την διαφορά στον Ερυθρό Αστέρα με συνέπεια να καταλήξει έναντι 800.000 ευρώ στην Χάποελ Μπέερ Σέβα εκτινάσσοντας σε μια διετία την ποδοσφαιρική του αξία.



Ο Ισραηλινός ρεπόρτερ, Ραζ Αμίρ, του αθλητικού δικτύου ONE (one.co.il), μίλησε στο SDNA με τα καλύτερα λόγια για τον 27χρονο μέσο χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος Ισραήλ αυτή τη στιγμή.

Ο Ραζ Αμίρ στάθηκε ιδιαίτερα στην ποιότητα, τη δυναμική και την επιρροή που έχει ο Κάνγκουα στο παιχνίδι της ομάδας του, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για έναν εξαιρετικά δυνατό κεντρικό μέσο, έναν παίκτη με ηγετικά χαρακτηριστικά και με ικανότητες που ξεχωρίζουν σε υψηλό επίπεδο.

«Είναι απίστευτα καλός. Θα τον χαρακτήριζα ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος Ισραήλ αυτή τη στιγμή».

Όπως εξήγησε, ο Κάνγκουα αγωνίζεται ως «νούμερο 8», διαθέτοντας έναν ολοκληρωμένο αγωνιστικό προφίλ.



«Είναι ένας πολύ δυνατός μέσος, με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, μεγάλη ικανότητα στο ένας εναντίον ενός και την ποιότητα να αλλάξει την εξέλιξη ενός αγώνα. Μπορεί να ντριμπλάρει δύο ή ακόμη και τρεις αντιπάλους σε μία φάση, να δημιουργήσει ευκαιρίες, αλλά και να σκοράρει με συνέπεια. Παράλληλα, ξεχωρίζει για τις εκτελέσεις του στις στατικές φάσεις, τα πολύ καλά του χτυπήματα φάουλ και τις ποιοτικές του σέντρες».

Ο Αμίρ τόνισε επίσης τον καθοριστικό ρόλο που είχε ο Κάνγκουα στην επιτυχία της Χάποελ Μπερ Σεβά, υποστηρίζοντας πως η ομάδα δεν θα είχε καταφέρει να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος χωρίς τη δική του παρουσία.

«Χωρίς αυτόν η Μπέερ Σεβά δεν θα μπορούσε να κερδίσει τίποτα. Αυτός της έδωσε το πρωτάθλημα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πέρα από τις αγωνιστικές του ικανότητες, ο Ισραηλινός δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στην προσωπικότητα του Κάνγκουα, τονίζοντας πως αποτελεί έναν πραγματικό ηγέτη μέσα στα αποδυτήρια και έναν ποδοσφαιριστή που έχει κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη όλων στην ομάδα.

«Είναι ηγέτης, είναι ένας θετικός άνθρωπος και όλοι τον αγαπούν».

Κλείνοντας, εκτίμησε πως η εμπειρία και η ποιότητά του μπορούν να του επιτρέψουν να αγωνιστεί για πολλά χρόνια σε υψηλό επίπεδο, σημειώνοντας πως μπορεί να αποτελέσει έναν ποδοσφαιριστή που θα παραμείνει για ακόμη 3-4 χρόνια σε κορυφαίο επίπεδο και να συνεχίσει να ξεχωρίζει.