GP Βελγίου: Τρεις επιλογές με αξία και μία για όσους ψάχνουν την υπέρβαση

Το Σπα είναι από τις πίστες που μπορούν να ανατρέψουν τα πάντα. Μια αλλαγή του καιρού, ένα Safety Car ή ένα απρόοπτο στην εκκίνηση αρκούν για να αλλάξουν πλήρως τις ισορροπίες. Γι' αυτό και το σημερινό κουπόνι δεν προσφέρεται για... υπερβολές. Μετά από ανάλυση των κατατακτηρίων και όλων των διαθέσιμων αγορών, κρατήσαμε μόνο ό,τι θεωρούμε ότι έχει πραγματική αξία.

Πιερ Γκασλί νικητής Group 3

Το γκρουπ αποτελείται από τους Πιερ Γκασλί, Φράνκο Κολαπίντο, Νίκο Χούλκενμπεργκ και Κάρλος Σάινθ. Ο Γάλλος έδειξε πιο ανταγωνιστικός από τους αντιπάλους του όλο το τριήμερο και έχει όλα τα φόντα να τερματίσει μπροστά τους.

Σαρλ Λεκλέρ νικητής Group 1

Στο συγκεκριμένο γκρουπ συμμετέχουν οι Σαρλ Λεκλέρ, Λιούις Χάμιλτον, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι. Ο Μονεγάσκος έδειξε ότι η Ferrari έχει τον ρυθμό για να πρωταγωνιστήσει, ενώ η ποινή του Νόρις αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα μέσα στο συγκεκριμένο γκρουπ.

Μαξ Φερστάπεν μπροστά από Τζορτζ Ράσελ

Η μεταξύ τους μάχη έχει μεγάλο ενδιαφέρον, όμως ο Φερστάπεν παραμένει η πιο ασφαλής επιλογή. Η Red Bull δείχνει ανταγωνιστική στο Σπα, ενώ ο Ράσελ εξακολουθεί να ψάχνει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τη Mercedes.

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Σαρλ Λεκλέρ να ανέβει στο βάθρο

Δεν αποτελεί βασική επιλογή, καθώς συνδέεται αρκετά με το στοίχημα του Group 1. Παρ' όλα αυτά, για όσους αναζητούν μεγαλύτερη απόδοση, το βάθρο του Μονεγάσκου έχει λογική.

Οι επιλογές μας

* Πιερ Γκασλί νικητής Group 3

* Σαρλ Λεκλέρ νικητής Group 1

* Μαξ Φερστάπεν μπροστά από Τζορτζ Ράσελ

Fun Bet: Σαρλ Λεκλέρ να ανέβει στο βάθρο