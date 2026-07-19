Κρόος για τον τελικό: «Αν σκοράρει πρώτη η Ισπανία, δύσκολα θα γυρίσει το ματς η Αργεντινή»

Την εκτίμησή του για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή εξέφρασε ο Τόνι Κρόος, ο οποίος θεωρεί πως η «ρόχα» έχει τον πρώτο λόγο, εφόσον ανοίξει πρώτη το σκορ.

Ο παλαίμαχος Γερμανός μέσος,, στάθηκε στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του Λουίς ντε λα Φουέντε, λέγοντας ότι όταν παίρνει το προβάδισμα δύσκολα αφήνει τον αντίπαλο να επιστρέψει στο παιχνίδι.

«Αν η Ισπανία κάνει το 1-0, τότε το παιχνίδι τελείωσε. Έχει την ποιότητα να πετύχει ακόμη τρία ή τέσσερα γκολ», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες των Ισπανών.

Ακόμη, ο Κρόος αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι, τονίζοντας ότι ο αρχηγός της Αργεντινής εξακολουθεί να εξελίσσει το παιχνίδι του, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πλέον στα 39 του χρόνια.

«Βλέπεις ότι η ποδοσφαιρική του ευφυΐα συνεχίζει να μεγαλώνει. Στα 39 του εξακολουθεί να γίνεται καλύτερος», δήλωσε για τον σούπερ σταρ της «αλμπισελέστε», ο οποίος οδηγεί την ομάδα του σε ακόμη έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις εμφανίσεις του.