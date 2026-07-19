ΑΕΚ: Η παρακάμερα της... ανατροπής με την Γκρόνινγκεν (vid)

Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από το φιλικό με την Γκρόνινγκεν στο οποίο επικράτησε 2-1 με ανατροπή χάρη στα γκολ των Ζίνι-Καλοσκάμη.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ και το βίντεο της παρακάμερας:

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με νίκη τα φιλικά του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας της στην Ολλανδία, καθώς επιβλήθηκε με 2-1 την Groningen, παρότι βρέθηκε να αγωνίζεται από το 55ο λεπτό με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής του Φιλίπε Ρέλβας με απευθείας κόκκινη κάρτα.



Η ομάδα του Mάρκο Νίκολιτς βρέθηκε πίσω στο σκορ δέκα λεπτά αργότερα (65’) από γκολ του Ζαουάντα, όμως ανέτρεψε την κατάσταση χάρη σε γκολ του Ζίνι στο 77’ με πλασέ και του Δημήτρη Καλοσκάμη στο 83’ με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Πέτρου Μάνταλου.



Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν εκεί και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης.