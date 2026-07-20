Το υπογκρούπ του ΠΑΟΚ στο Conference - «Παγίδες» μέσω Europa

Γνωστό έγινε το υπογκρούπ του ΠΑΟΚ στο Conference League, ενόψει της σημερινής κλήρωσης για τον 3ο προκριματικό (20/7 15:00), κρύβοντας «παγίδες» λόγω των ζευγαριών του Europa.

Στη Νιόν της Ελβετίας έχει στραμμένο το βλέμμα του ο ΠΑΟΚ, καθώς το μεσημέρι θα διεξαχθούν δύο κληρώσεις που τον αφορούν άμεσα. Αρχικά στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του 3ου προκριματικού για το Europa League και μία ώρα αργότερα (15:00) η αντίστοιχη του Conference.

Νωρίς το πρωί έγινε από την UEFA ο καταρτισμός των υπογκρούπ, με τους ασπρόμαυρους να τοποθετούνται σε ένα που κρύβει αρκετές «παγίδες». Αν αποκλειστεί από τη Ντιναμό Κιέβου λοιπόν, θα αντιμετωπίσει είτε έναν ηττημένο από τα ζευγάρια του Εuropa League Πάφος - Χάιντουκ, Σεντ Γκάλεν - Μπενφίκα και Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας, είτε τον νικητή του ζευγαριού Αλουμίνι - Δυναμό Τιράνων.

Αναλυτικά οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στο Conference League:

Τον ηττημένο από το ζευγάρι Χάιντουκ Σπλιτ - Πάφος

Τον ηττημένο από το ζευγάρι Σεντ Γκάλεν - Μπενφίκα

Τον ηττημένο από το ζευγάρι Καραμπάγκ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Τον νικητή του ζευγαριού Αλουμίνι - Δυναμό Τιράνων