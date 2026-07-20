Μαρφίν: Πώς "φωτογραφίζονται" στη δικογραφία οι "9" και "12" – Γιατί δεν κατέστη δυνατή η ταυτοποίησή τους

Οι αριθμοί 9 και 12 της Μαρφίν, δεν ταυτοποιούνται αλλά… υπονοούνται στη δικογραφία του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής.

Οι αριθμοί 9 και 12 της Μαρφίν, δεν ταυτοποιούνται αλλά… υπονοούνται στη δικογραφία του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί δηλώνουν τα άτομα που πέταξαν μολότοφ και εύφλεκτο υγρό στην τράπεζα προκαλώντας την τραγωδία. Μάρτυρες από το απέναντι βιβλιοπωλείο και υπάλληλοι της τράπεζας, όπως και τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τους αναγνωρίζουν αλλά όχι σε ποσοστό, ικανό για ταυτοποίηση και στήριξη κατηγοριών σε βάρος τους. Αναγνωρίζουν τον αριθμό 8, ως τον "Ψηλό", που σπάζει την τζαμαρία αλλά δεν αποκλείουν και αυτός να έχει πετάξει μολότοφ στο εσωτερικό του υποκαταστήματος.

Από την έκθεση ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, δεν προκύπτει πλήρης ταυτοποίηση βιομετρικών χαρακτηριστικών του "Ψηλού", του "Εναερίτη" και της 46χρονης με την "ξανθή πλεξούδα", καθώς κινούνται στην κλίμακα αναγνώρισης από το 0 έως το +2, δηλαδή προσομοιάζουν, καθώς στο +3 προκύπτει η απόλυτη αναγνώριση. Η "ποιοτική επάρκεια" των φωτογραφιών του "Ψηλού" κατά την επίθεση κρίνεται "μέτρια", των αντικειμένων που φέρει "καλή". Ως "κακή" χαρακτηρίζεται η επάρκεια της ποιότητας βιομετρικών χαρακτηριστικών του "Εναερίτη", ως "καλή" αυτή των αντικειμένων του. Για τα χαρακτηριστικά της 46χρονης η επάρκειά τους είναι "μέτρια" και των αντικειμένων "καλή".

Ταυτοποιούνται τα δύο σακίδια πλάτης που φέρεται να φορούν ο "Ψηλός" και ο "Εναερίτης" κατά την επίθεση, με άλλες φωτογραφίες διακοπών και συναντήσεων την τριετία 2008-2010, όπως επίσης παπούτσια, γυαλιά και καπέλο.

Οι "ελιές", η μυτερή μύτη και η ρυτίδα

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια συγκρίθηκαν αρχικά φωτογραφίες από διακοπές των κατηγορουμένων, με αυτές των ταυτοτήτων.

Στην περίπτωση του "Ψηλού", προκύπτει ποσοστό ταύτισης από μία "ελιά" αριστερά στο μέτωπο, και δύο άλλες "ελιές" στη μύτη. Επίσης όμοιου μεγέθους μάτια καθοδικής φορές και εμφανή πρόπτωση ενός βλεφάρου. Πρόσωπο οβάλ, ίδιο μήκος και ύψος μετώπου και πυκνά μαύρα μαλλιά. Τα αυτιά του είναι ίδιου μεγέθους και σχήματος, όπως και το στόμα που έχει μια ασυμμετρία στο άνω χείλος. Το σαγόνι έχει ίδιο σχήμα και πυκνότητα τριχοφυΐας, όπως και ελιές στην αριστερή παρειά.

Ο "Εναερίτης" έχει ίδιο σχήμα προσώπου οβάλ, ίδια χαρακτηριστικά μετώπου, ίδια μάτια και φρύδια ίδιου πάχους και τριχοφυΐα στο μεσόφρυο. Η μύτη έχει ίδιο μέγεθος και σχήμα, μυτερό ακρορρίνιο. Στόμα και σαγόνι είναι όμοιου μεγέθους.

Για την 46χρονη με την "ξανθιά πλεξούδα", προκύπτει ίδιο σχήμα προσώπου, αμυγδαλωτά μάτια, καμπυλωτά φρύδια, ίδιο στόμα, σαγόνι και αυτιά. Επίσης φέρει ίδια "ελιά" στο λαιμό και όμοια ρυτίδα έκφρασης.

Σύγκριση με τις φωτογραφίες των δραστών

Οι φωτογραφίες των διακοπών στη συνέχεια συγκρίθηκαν με αυτές των δραστών της πενταμελούς ομάδας κρούσης στη δολοφονική επίθεση.

Όσον αφορά τον "Ψηλό" εντοπίζονται ομοιότητες στον σωματότυπο, και δεν παρατηρούνται ικανές διαφορές που να αποκλείουν τον συσχετισμό του. Από την σύγκριση των φωτογραφιών παρατηρούνται ομοιότητες στο μέρος της μύτης που φαίνεται και κοινή τοποθέτηση των γυαλιών οράσεως σε συγκεκριμένο σημείο της μύτης. Αντίστοιχες ομοιότητες παρατηρούνται σε τμήμα του δεξιού αυτιού που φαίνεται στον δράστη, όπως και των μαλλιών του. Τα γυαλιά οράσεως έχουν παρόμοια γεωμετρία φακών σαν αυτά των διακοπών.

Όσον αφορά τον "Εναερίτη", και σε αυτόν ταιριάζει ο σωματότυπος με τον δράστη που φορά κόκκινο περιλαίμιο. Η ταυτοποίηση των χαρακτηριστικών προσώπου, είναι αδύνατη, εξαιτίας των μέσων απόκρυψής τους. Η ταυτοποίηση έρχεται μόνο στα παπούτσια και το σακίδιο πλάτης.

Για την 46χρονη με την "ξανθιά πλεξούδα" ταιριάζει ο σωματότυπος, το χρώμα των μαλλιών και η πλεξούδα.

Η "ξανθιά πλεξούδα" φώναζε "κάψτε τους"

Υπάλληλοι της μοιραίας τράπεζας που εξελίχθηκε η τραγωδία, πέρα από την αναγνώριση των αριθμών 8 που είναι ο "Ψηλός", του 10 που είναι ο "Εναερίτης", ο οποίος φέρεται να συντόνιζε την επίθεση, αναγνωρίζουν στον αριθμό 7, την 46χρονη με την "ξανθιά πλεξούδα".

Μία υπάλληλος της τράπεζας αναφέρει ότι μαζί με τους τρεις άνδρες που έσπασαν τα τζάμια και προκάλεσαν τον εμπρησμό, υπήρχαν δύο γυναίκες. Η μία από αυτές με την "γαλλική κοτσίδα", είναι εκείνη που φώναζε προς τους άνδρες: "Κάψτε τους".

Μία ακόμη υπάλληλος περιγράφει: "Κατά την προσπάθειά μου να απεγκλωβιστώ από το ισόγειο της τράπεζας που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, άκουσα τη γυναίκα να λέει ‘κάψτε τους’".

Άλλος άνδρας εργαζόμενος περιγράφει την γυναίκα που είπε την συγκεκριμένη φράση ως "κοντή και πιο εύσωμη".

Δύο ακόμη εργαζόμενες υπέδειξαν ως δράστες εκείνων που πέταξαν τις μολότοφ δύο άτομα, το ένα με μαύρο καπέλο τύπου τζόκεϊ και λευκή χειρουργική μάσκα που προσομοιάζει στο άτομο που σημάνθηκε με τον αριθμό "12". Ένα ακόμη που φορούσε φούτερ και εκτίμησε ότι είναι το άτομο με τον αριθμό 9.

"Π33α": Πλήθος φωτογραφιών διακοπών

Οι στενές σχέσεις ανάμεσα σε κατηγορουμένους και υπόπτους, τα στοιχεία ταυτοποίησης του "Ψηλού", του "Εναερίτη" και της 46χρονης που συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία, προκύπτουν σε μεγάλο βαθμό από τον εξωτερικό σκληρό δίσκο που ονομάστηκε "Π33α".

Ο συγκεκριμένος δίσκος εντοπίστηκε στο διαμέρισμα ενός 48χρονου, συνεργού του Βασίλη Παλαιοκώστα, μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών σε αποθήκη στο Κουκάκι το 2020. Ο φορητός υπολογιστής ανήκε στην σύζυγό του. Ο ίδιος όταν καταγράφηκε η δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν ήταν έγκλειστος φυλακών για την απαγωγή του μεγαλοβιομήχανου Γιώργου Μυλωνά, αλλά το όνομά του ίδιου και της συζύγου του, αναφερόταν στο email, που έφθασε στα στελέχη του Ελληνικού FBI, τον περασμένο Απρίλιο.

Σε αυτό το πειστήριο, πέρα από την φωτογραφία διακοπών το 2009 στην Ικαρία ή Σαμοθράκη, στην οποία απεικονίζονται ο "Ψηλός", ο "Εναερίτης" και η 46χρονη, με σακίδια πλάτης, παπούτσια, γυαλιά και καπέλο, τα οποία φορούν δράστες της δολοφονικής επίθεσης, υπάρχει και άλλο πλούσιο φωτογραφικό υλικό που αναδεικνύει τις φιλίες και επαφές κατηγορουμένων και υπόπτων, από το 2008 έως το 2012, κατά τη διάρκεια διακοπών, συναντήσεων, γευμάτων και δείπνων!

Μία χαρακτηριστική φωτογραφία, έχει ληφθεί στις 11 Απριλίου 2010, … 25 ημέρες πριν από την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Η φωτογραφία είναι από κάποια εξόρμηση σε βουνό και ποτάμι, όπου παρευρίσκονται οι τρεις κατηγορούμενοι και τρία ακόμη άτομα.

Σε άλλες φωτογραφίες, απεικονίζονται οι τρεις κατηγορούμενοι, αλλά και ύποπτοι για την ταυτότητα των αριθμών 9 και 12, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

Ο 43χρονος που είχε φυλακιστεί για συμμετοχή στον "Επαναστατικό Αγώνα" και σήμερα είναι ύποπτος για τον αριθμό 9, είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της 46χρονης και του "Εναερίτη".

Οι 9 και 12 με τις μολότοφ και τη βενζίνη

Σύμφωνα με τους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση, πίσω από τον αριθμό 9 κρύβεται ο 43χρονος ο οποίος είχε συλληφθεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση "Επαναστατικός Αγώνας", στις αρχές Οκτωβρίου 2014, και αποτελούσε το "δεξί χέρι" δύο πρωταγωνιστικών μελών της οργάνωσης. Ενώ πίσω από τον αριθμό 12, εκτιμούν πως βρίσκεται 48χρονος γνωστός αντιεξουσιαστής εκείνης της εποχής, που έχει καταγράψει δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις σε επεισόδια και άλλες ενέργειες και διατηρεί σχολή πολεμικών τεχνών στα Εξάρχεια. Ο 12 διατηρεί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στενές σχέσεις με τον 43χρονο, αλλά και έναν ακόμη συνομήλικό του, που είχε φυλακιστεί για συμμετοχή στον "Επαναστατικό Αγώνα", είχε αποφυλακιστεί το 2018 και στη συνέχεια είχε συλληφθεί και πάλι ως μέλος της "Επαναστατικής Αυτοάμυνας", ενώ και αυτός διατηρούσε σχολή πολεμικών τεχνών στην Κυψέλη.

Παράλληλα με τις συλλήψεις του "Ψηλού" και του "Εναερίτη", τα στελέχη του τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, προέβησαν σε δύο κατ’ οίκων έρευνες, στους δύο υπόπτους, που εκτιμούν ότι κρύβονται πίσω από τους κρίσιμους αριθμούς των δραστών. Και από τα δύο σπίτια, οι αστυνομικοί συνέλεξαν ότι υπήρχε σε ψηφιακά πειστήρια, όπως υπολογιστές, usb, τηλεφωνικές συσκευές, παλιές και νέες, όπως επίσης ρούχα και άλλα αντικείμενα, που φαίνονταν… παλιά. Και αυτό γιατί θα επιχειρήσουν ταυτοποίησή τους με τον ίδιο τρόπο που προέκυψε η ταυτότητα του "Ψηλού", του "Εναερίτη" αλλά και της 46χρονης που συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία, συγκρίνοντας υλικό της επίθεσης στη Μαρφίν, με αντίστοιχο υλικό που μπορεί να βρεθεί σε κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από αυτή. Δηλαδή ρούχα, σακίδια πλάτης και άλλα στοιχεία, που είναι "μοναδικά" και τους συνδέουν με την τραγωδία.

Το "λευκό" μέλος του "Επαναστατικού Αγώνα"

Ο ύποπτος για τον αριθμό 9, είχε συλληφθεί από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στις 3 Οκτωβρίου 2014 στον Βύρωνα. Με δική του μοτοσυκλέτα που είχε αφήσει δύο χιλιόμετρα από το γκαράζ, στο οποίο ήταν αποθηκευμένη μια σχάρα και το κλειδί του Nissan Sunny, που χρησιμοποίησε ο "Επαναστατικός Αγώνας" στην βομβιστική επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος στην οδό Αμερικής, στις 10 Απριλίου 2014. Το όχημα είχε παγιδευτεί με 75 κιλά εκρηκτικής ύλης ANFO.

Κατά την σύλληψή του μιλούσε ιταλικά, υποδυόμενος τον αλλοδαπό, καθώς η μητέρα του είναι Ιταλίδα. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής τον ονόμαζαν ως έναν "καλύτερο Λάμπρο Φούντα", μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης που είχε πέσει νεκρός κατά τη διάρκεια συμπλοκής με αστυνομικούς στις 10 Μαρτίου του 2010. Αυτός ο τίτλος του αποδόθηκε γιατί ήταν "καθαρός" ποινικά, αντιστάθηκε στη σύλληψη, δεν έδινε τα στοιχεία του, δεν είχε κινητό, παρά μόνο το τηλεχειριστήριο του γκαράζ και τα κλειδιά.

Στο σακίδιο πλάτης όμως είχε σχεδιαγράμματα και σημειώσεις για τα μελλοντικά χτυπήματα. Στα αστυνομικά γραφεία έκανε γκριμάτσες στη λήψη φωτογραφιών, δεν έπινε νερό, κάτι που έκανε μόνο όταν του έφερε η δικηγόρος του. Οι αστυνομικοί εκτιμούσαν ότι ο 43χρονος πήγε στο γκαράζ στο πλαίσιο "μετακόμισης" σε άλλο χώρο.

Τα στελέχη του αντιτρομοκρατικού επιτελείου θεωρούσαν ότι ο 43χρονος ήταν το "δεξί χέρι" του αρχηγικού ζευγαριού του "Επαναστατικού Αγώνα". Είχαν ενδείξεις ότι είχε συνεργαστεί με την γυναίκα, το χρονικό διάστημα μετά τη σύλληψη του συντρόφου της στο Μοναστηράκι το 2012, όταν και φαίνεται να εντάχθηκε στην τρομοκρατική οργάνωση. Ο 43χρονος αποφυλακίστηκε το 2018.

Ο ίδιος σήμερα, καθώς "φωτογραφίζεται" ως ένας από τους δράστες της Μαρφίν, δημοσιοποίησε εκτενές κείμενο σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: " Αφού απ' ότι φαίνεται οι κλουζώ έχουν σκαρφιστεί τη χρήση κάποιου λογισμικού που ταυτοποιεί σωματότυπους και ρούχα φτιάχνοντας ενόχους. Για αυτό και η κλοπή των ψηφιακών αρχείων από εμένα, και φαντάζομαι από πολλούς άλλους. Προσωπικά μάλλον περιμένω να δούμε πόσο καλά θα τα πάει το λογισμικό στην επεξεργασία των εικόνων και την δημιουργία ενόχων".

Ο 48χρονος με το… Muay Thai

Ο ύποπτος για τον αριθμό 12, είναι γνωστός στον αντιεξουσιαστικό χώρο, με πολλές προσαγωγές και συλλήψεις τις δεκαετίες 2000 και 2010, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ή επεισοδίων. Έχει στενές επαφές με τους συλληφθέντες αλλά και τα δύο μέλη του "Επαναστατικού Αγώνα".

Έχει γίνει γνωστός ακόμη και σε ξένα τηλεοπτικά δίκτυα για το υπόγειο γυμναστήριο Muay Thai που διατηρεί στα Εξάρχεια από το 2013. Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα γυμναστήριο αντίστασης στον ρατσισμό, τον σεξισμό και εκπαίδευσης πολιτών ενάντια στον φασισμό. Παράλληλα, απαγορεύει αυστηρά την είσοδο στο γυμναστήριο σε αστυνομικούς και ακροδεξιούς.

Η σχολή του υπηρετεί την πολιτική φιλοσοφία της αυτο-οργάνωσης και του αντι-αυταρχισμού που πρεσβεύουν οι πολεμικές τέχνες, όπως ανέφερε σε σχετικό ρεπορτάζ. Δήλωνε ακτιβιστής και αναρχικός, που έχει συμμετάσχει σε πορείες αλληλεγγύης για πολιτικούς κρατουμένους, κατά της ακροδεξιάς, της αστυνομικής βίας αλλά και της οικονομικής λιτότητας, ενώ το 2010 ταξίδεψε στη Λωρίδα της Γάζας παίρνοντας μέρος σε εκείνη την αιματηρή φιλοπαλαιστινιακή αποστολή.

Στη σχολή του συμμετείχαν δεκάδες πολίτες, Έλληνες, μετανάστες και πρόσφυγες από διάφορες χώρες όπως από Συρία, Ιράκ και Αφγανιστάν. Το 2016, ο 48χρονος είχε αποσύρει αθλήτριά του από αγώνες καθώς εμφανίστηκαν σε αυτούς οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής Ο Ηλίας Λάμπρου, προπονητής Muai Thai, της σχολής White Tiger, απέσυρε την αθλήτρια του από αγώνα Κ1 σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. Ο κος Λάμπρου αναφέρει πως προχώρησε σε ακύρωση του αγώνα καθώς στον χώρο διεξαγωγής εμφανίστηκαν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός.

Πηγή: thetoc.gr

