Οι παίκτες της Ισπανίας παρέλαβαν τα δαχτυλίδια των Παγκόσμιων Πρωταθλητών

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο παρέδωσε στους ποδοσφαιριστές της Ισπανίας τα δαχτυλίδια για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μέσα στις πολλές αλλαγές που εφάρμοσε στο φετινό Mundial η FIFA, ήταν και η δημιουργία δαχτυλιδιών για τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές, ακολουθώντας τα βήματα του NBA.

Λίγη ώρα μετά το τελικού ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, που βρήκε τους Ισπανούς να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιστορίας τους, ο πρόεδρος της FIFA τους παρέδωσε τα δαχτυλίδια των πρωταθλητών.

Ο Ινφαντίνο πήγε στα αποδυτήρια των Ισπανών και παρέδωσε σε όλα τα μέλη της αποστολής της «Φούρια Ρόχα» τα ειδικά δαχτυλίδια που φτιάχτηκαν για τους νέους Παγκόσμιους Πρωταθλητές.