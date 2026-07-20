Ώρα... Τζέντι Όσμαν στο «Παλατάκι»

Στις 18:30 ο Τούρκος φόργουορντ θα παρουσιαστεί επίσημα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο PAOK Sports Arena.

Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, καθώς ο σύλλογος παρουσιάζει επίσημα τον Τσέντι Όσμαν, μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις των τελευταίων ετών.

Ο 31χρονος φόργουορντ, με πολυετή παρουσία στο NBA και την EuroLeague, θα βρεθεί για πρώτη φορά μπροστά στον κόσμο της νέας του ομάδας σήμερα, Δευτέρα (20/7, 18:30), στο PAOK Sports Arena. Οι φίλοι του Δικεφάλου αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών», δημιουργώντας μια όμορφη ατμόσφαιρα για την υποδοχή του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της ομάδας.

Για τον Τούρκο φόργουορντ, η σημερινή εκδήλωση αποτελεί το πρώτο επίσημο «ραντεβού» με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ενώ για τους φίλους της ομάδας είναι η ευκαιρία να καλωσορίσουν έναν παίκτη με σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο. Η παρουσίασή του ανοίγει ουσιαστικά το επόμενο κεφάλαιο της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τις προσδοκίες να είναι αυξημένες ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.