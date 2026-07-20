Θρίλερ στην Κυψέλη: Γυναίκα περίπου 30 ετών η νεκρή μέσα στη βαλίτσα (vid) – Εξετάζονται δηλώσεις εξαφάνισης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών, μετά τον εντοπισμό της σορού γυναίκας μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων στην Κυψέλη.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται η ταυτοποίηση της γυναίκας και η εξακρίβωση των συνθηκών του θανάτου της.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών και ύψους περίπου 1,65 μέτρων. Από την πρώτη εξέταση της σορού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή. Οι αστυνομικοί εξετάζουν δηλώσεις εξαφάνισης προκειμένου να καταλήξουν στην ταυτότητα της γυναίκας, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο που επήλθε περίπου οκτώ ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού στην Κυψέλη.

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Το εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις Αρχές ως σημείο όπου συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει σύνδεσή του με την υπόθεση.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται, με στόχο τόσο την ταυτοποίηση της γυναίκας όσο και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Πηγή: thetoc.gr