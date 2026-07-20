Ισπανία: «Αρνητής ήττας» ο Φαμπιάν Ρουίθ με ασύλληπτο ρεκόρ με τη φανέλα της… Ρόχα (pic)

Ο Φαμπιάν Ρουίθ ήταν μέλος της ομάδας της Ισπανίας στο φετινό Μουντιάλ του 2026, όπου έφτασε και στην κατάκτηση. Παράλληλα, ο 30χρονος μέσος κατέγραψε ένα ασύλληπτο ρεκόρ, καθώς σε 50 ματς με τη φανέλα της «Ρόχα» δεν έχει γνωρίσει… ήττα.

Ο Φαμπιάν Ρουίθ ήταν βασικός στον τελικό του Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Αργεντινή, όπου βοήθησε την Ισπανία να κατακτήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, νικώντας την «Αλμπισελέστε» με 1-0 στην παράταση (0-0).

Αυτό ήταν το 50ο παιχνίδι του 30χρονου με τη φανέλα της «Φούρια Ρόχα», με την οποία κατάφερε κάτι το μοναδικό, καθώς και στα 50 ματς που έχει πραγματοποιήσει με τη χώρα του παραμένει αήττητος με 35 νίκες και 15 ισοπαλίες

Με αυτό το ρεκόρ, ο Ρουίθ ξεπέρασε το αντίστοιχο του θρυλικού Γκαρίντσα με την Εθνική Βραζιλίας (49 ματς) και ισοφάρισε εκείνο του επίσης Βραζιλιάνου Αλνταΐρ (50 αγώνες). Έχοντας καταφέρει αυτό το σπουδαίο επίτευγμα, ο μέσος της «Ρόχα» κυνηγάει το σερί του Κάρλος Μαρτσένα, ο οποίος είχε μείνει 57 διαδοχικά ματς χωρίς ήττα με την Ισπανία από το 2004 έως το 2010.

Με την κατάκτηση αυτή, ο Σεβιγιάνος κατάφερε κάτι «ονειρικό», βγαλμένο από τη φαντασία κάθε ποδοσφαιριστή, έχοντας κατακτήσει σε διάστημα δύο ετών EURO (2024), δύο Champions League με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν (2025, 2026) και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο (2026).