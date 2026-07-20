ΑΕΚ: Καθοριστική μέρα για Κάνγκουα – «Είναι η ώρα να πάρει μεταγραφή»

Η ΑΕΚ προσπαθεί να ολοκληρώσει το ντιλ με τον Κινγκς Κάνγκουα από τη Χάποελ Μπερ Σεβά, με τον παίκτη να πιέζει για τη μεταγραφή.

Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ βρίσκεται η απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα, ενός παίκτη που μπορεί να δώσει λύσεις σε πολλές θέσεις της μεσαίας γραμμής. Ο 27χρονος χαφ από τη Ζάμπια αγωνίζεται στη Χάποελ Μπερ Σεβά και είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί άμεσα η μεταγραφή. Κι αυτό γιατί αύριο η ισραηλινή ομάδα δίνει τον πρώτο της ευρωπαϊκό αγώνα στα προκριματικά του Champions League κι αν αγωνιστεί ο Κάνγκουα, δεν θα έχει δικαίωμα να παίξει με άλλη ομάδα στα προκριματικά, παρά μόνο στη League Phase.

Με δεδομένο πως η ΑΕΚ χρειάζεται τον παίκτη και για τα πλέι οφ του Champions League, προσπαθεί να κλείσει άμεσα την υπόθεση. Οπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στο Ισραήλ η Χάποελ ζητά γύρω στα 4 εκατ. ευρώ για τον Κάνγκουα και η πρόταση της Ένωσης προσεγγίζει αυτό το ποσό, ενώ και ο παίκτης είναι θετικός στο να μετακομίσει στην ΑΕΚ. Εξάλλου, οι «κιτρινόμαυροι» προσφέρουν στον 27χρονο άσο ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο και την προοπτική να αγωνιστεί σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα.

Μάλιστα, από το περιβάλλον του παίκτη προκύπτει πως είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. «Είναι η ώρα να πάρει μεταγραφή. Επέστρεψε εδώ υπό πίεση και τα έδωσε όλα. Όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτή είναι μια προσφορά με την οποία πρέπει να τον αφήσουν να φύγει. Η ΑΕΚ είναι μια κορυφαία ομάδα και το πρωτάθλημα είναι υψηλού επιπέδου», όπως τονίζεται στο Sport 5.

Σε κάθε περίπτωση, η ΑΕΚ κάνει την προσπάθειά της να κλείσει άμεσα τον Κινγκς Κάνγκουα, ακόμα και εντός της ημέρας.