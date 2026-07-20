«Δίδυμη δύναμη» στην κωπηλασία από τα αδέλφια Ιωάννη και Αφροδίτη Ντάβα

Η ελληνική κωπηλασία έχει αποδείξει διαχρονικά ότι αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα και «βαριά» αθλήματα της χώρας μας, φέρνοντας σταθερά σπουδαίες διακρίσεις. Ανάμεσα στους αθλητές που έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτόν τον κανόνα και να μαγνητίσουν τα βλέμματα με το ταλέντο τους, βρίσκονται δύο δίδυμα αδέλφια: ο Ιωάννης Ντάβας και η Αφροδίτη-Άννα Ντάβα.

Με κοινό DNA, κοινό πείσμα και μια μοναδική χημεία που μόνο ανάμεσα σε δίδυμα αδέλφια μπορεί να αναπτυχθεί, ο Ιωάννης και η Αφροδίτη έχουν καταφέρει να μετατρέψουν το όνομά τους σε συνώνυμο της υπόσχεσης για το μέλλον του αθλήματος.

Ο Ιωάννης Ντάβας, μαζί με τον Παναγιώτη Κατσιάνο, πήραν χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ παίδων στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στη λίμνη της Καστοριάς, με τον Ναυτικό Όμιλο «Αίολος» Παμφίλων.

Επίσης ο «Αίολος» Παμφίλων κατέκτησε το πρώτο ασημένιο μετάλλιο στο σκιφ κορασίδων, με την Αφροδίτη-Άννα Ντάβα.

Σημειώνεται ότι μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για τον Ναυτικό Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Παμφίλων «Αίολος» και συνολικά για την κωπηλασία της λέσβου, αποτελεί η κλήση των δίδυμων αδελφών Αφροδίτης – Άννας Ντάβα και Ιωάννη Ντάβα στο προπονητικό κοινόβιο της Εθνικής Ομάδας Κωπηλασίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά.

Οι δύο νεαροί αθλητές θα συμμετάσχουν σε διαδικασίες αξιολόγησης και αγωνιστικών δοκιμασιών που θα καθορίσουν τη σύνθεση των εθνικών πληρωμάτων, τα οποία θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανίδων.

Η επιτυχία τους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς ανήκουν ηλικιακά στην κατηγορία Παίδων – Κορασίδων, ωστόσο κλήθηκαν να αξιολογηθούν μαζί με αθλητές μεγαλύτερης ηλικιακής κατηγορίας, γεγονός που επιβεβαιώνει το υψηλό αγωνιστικό τους επίπεδο και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά τους.

Μια παράλληλη πορεία γεμάτη θυσίες

Η κωπηλασία θεωρείται ένα από τα πιο απαιτητικά αθλήματα παγκοσμίως. Απαιτεί σιδερένια πειθαρχία, καθημερινές εξαντλητικές προπονήσεις στο νερό κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, και τεράστια ψυχική αντοχή. Για τον Ιωάννη και την Αφροδίτη, αυτό το ταξίδι ξεκίνησε μαζί.

Από τα πρώτα τους βήματα στις υποδομές του ναυτικού τους ομίλου, φάνηκε ότι δεν επρόκειτο απλά για μια ενασχόληση, αλλά για έναν μεγάλο στόχο. Το γεγονός ότι μοιράζονται το ίδιο πρόγραμμα, τις ίδιες αγωνίες, αλλά και τις ίδιες χαρές, λειτουργεί ως ο απόλυτος καταλύτης. Ο ένας αποτελεί το στήριγμα και το κίνητρο του άλλου, τόσο στις δύσκολες στιγμές της προετοιμασίας όσο και στη γραμμή της εκκίνησης.

Οι προπονητές τους κάνουν λόγο για δύο αθλητές με εξαιρετική αντίληψη του νερού, άρτια τεχνική κατάρτιση και πνεύμα νικητή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Αίολου», με επικεφαλής τον πρόεδρο Κώστα Κουνέλλη, εκφράζει την υπερηφάνεια του για τη σημαντική αυτή διάκριση, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη συμβολή του προπονητή Θεόδωρου Πινάκη, ο οποίος με καθημερινή προσπάθεια και αφοσίωση συμβάλλει καθοριστικά στην αγωνιστική εξέλιξη των αθλητών του συλλόγου.

Οι παρουσίες τους στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και στις επίσημες αξιολογήσεις της Εθνικής Ομάδας (κοινόβια), επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σταθερά στην ελίτ της κατηγορίας τους, ανεβαίνοντας στο βάθρο των νικητών και κερδίζοντας τον σεβασμό των συναθλητών τους.

Με τις επιδόσεις τους να βελτιώνονται συνεχώς, ο Ιωάννης και η Αφροδίτη θέτουν πλέον γερές βάσεις για σταθερή εκπροσώπηση της Ελλάδας σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, στοχεύοντας σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διακρίσεις.

Με το βλέμμα στο μέλλον

«Το να έχεις τον αδελφό σου ή την αδελφή σου δίπλα σου στο ίδιο άθλημα, είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Ξέρεις ότι υπάρχει κάποιος που καταλαβαίνει ακριβώς τι περνάς», αναφέρουν συχνά άνθρωποι του περιβάλλοντός τους, περιγράφοντας τον ισχυρό δεσμό τους.

Η πορεία του Ιωάννη και της Αφροδίτης Ντάβα βρίσκεται ακόμη στην αρχή της, αλλά οι βάσεις που έχουν θέσει είναι πιο στέρεες από ποτέ. Με την αμέριστη στήριξη των προπονητών και της οικογένειάς τους, τα δίδυμα αδέλφια της κωπηλασίας συνεχίζουν να τραβούν κουπί προς την κορυφή, αποδεικνύοντας ότι όταν το ταλέντο συναντά την οικογενειακή ενότητα και τη σκληρή δουλειά, η επιτυχία είναι απλά θέμα χρόνου.

Το μέλλον τους ανήκει και τα ελληνικά κουπιά βρίσκονται σε πολύ καλά χέρια!