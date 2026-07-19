Ισπανία – Αργεντινή Ειδικά Στοιχήματα: Αυτός βγαίνει μπροστά ξανά

Η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ 2026, το βράδυ της Κυριακής (19/07) στις 22:00.

Πρόκειται για το μεγάλο παιχνίδι της διοργάνωσης, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο και το ενδιαφέρον και στο στοίχημα είναι τεράστιο.

Ισπανία – Αργεντινή: Οι αποδόσεις του αγώνα

Δείτε τις αποδόσεις του αγώνα Ισπανία – Αργεντινή για τον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Σύμφωνα με την Interwetten (διαβάστε την αξιολόγηση Interwetten), η Ισπανία είναι το φαβορί της αναμέτρησης. Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε έχει παρουσιάσει σταθερή εικόνα στη διοργάνωση και, με εξαίρεση την πρεμιέρα απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, έχει δείξει συνέπεια σε όλες τις γραμμές.

Η Αργεντινή, από την πλευρά της, προσφέρεται σε τιμές αουτσάιντερ. Η «αλμπισελέστε» έδειξε χαρακτήρα στα νοκ άουτ, όμως αρκετές από τις προκρίσεις της ήρθαν στην «κόψη του ξυραφιού», κάτι που αποτυπώνεται και στο σετ των αποδόσεων.

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