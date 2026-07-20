Ο Sami Pajari κατακτά εντυπωσιακά την πρώτη του νίκη στο WRC με την TGR-WRT (pics)

Ο ανερχόμενος νεαρός αστέρας των ράλι, Sami Pajari, και ο συνοδηγός του, Marko Salminen, σημείωσαν μια εξαιρετική πρώτη νίκη στην καριέρα τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι της FIA στο Ράλι Εσθονίας, ηγούμενοι του αγώνα με την ομάδα TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team, να κάνει το 1-2 στον τερματισμό.

Δύο χρόνια μετά τον μήνα που έκανε το ντεμπούτο του με ένα αυτοκίνητο GR YARIS Rally1 κατά τη διάρκεια της πορείας του προς τον τίτλο της κατηγορίας WRC2 το 2024, η παρθενική νίκη για τον Pajari ολοκληρώνει μια εξαιρετική πορεία μέχρι στιγμής φέτος, η οποία ήδη συμπεριλαμβάνει πέντε βάθρα στα προηγούμενα οκτώ ράλι.

Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι και οι πέντε οδηγοί της ομάδας που συμμετέχουν στην κορυφαία κατηγορία Rally1 έχουν γευτεί τη νίκη το 2026, με τον Pajari να ενώνεται με τους συναδέλφους του οδηγούς της TGR-WRT, Kalle Rovanperä (2021) και Oliver Solberg (2025), πετυχαίνοντας την πρώτη του νίκη στο WRC στην Εσθονία.

Ο 24χρονος από τη γειτονική Φινλανδία έδειχνε σαν στο σπίτι του στους γρήγορους χωματόδρομους του αγώνα από την αρχή, με μια ήρεμη και συγκροτημένη, αλλά εκπληκτικά γρήγορη οδήγηση. Κέρδισε και τις επτά ειδικές διαδρομές την Παρασκευή, και όταν ο πλησιέστερος αντίπαλός του, Solberg, σταμάτησε αυτό το σερί το Σάββατο το πρωί, ο Pajari αντέδρασε αυξάνοντας το προβάδισμά του στα 25 δευτερόλεπτα πριν από την τελευταία ημέρα. Η βροχή απείλησε να αλλάξει τα δεδομένα την τελευταία ημέρα, αλλά ο Pajari δεν πτοήθηκε και τελικά εξασφάλισε τη νίκη με 19,5 δευτερόλεπτα διαφορά.

Ο 24χρονος συναθλητής του νικητή και διάδοχος του στην κατηγορία WRC2 επίσης ως πρωταθλητής, ο Solberg, οδήγησε έξυπνα σε όλο τον αγώνα για να επιστρέψει στο βάθρο μαζί με τον συνοδηγό Elliott Edmondson, και σημείωσε τους μέγιστους επιπλέον βαθμούς από την τελευταία ημέρα, κατακτώντας την κορυφή στις κατατάξεις Super Sunday και Power Stage.

Ο Sébastien Ogier τερμάτισε πέμπτος γενικής στην πρώτη του συμμετοχή στο Ράλι Εσθονίας από το 2021, εξασφαλίζοντας πολύτιμους βαθμούς μαζί με τον συνοδηγό του Vincent Landais.

Ως πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, ο Elfyn Evans αντιμετώπισε ένα δύσκολο ξεκίνημα στο ράλι, ξεκινώντας πρώτος στον δρόμο σε ιδιαίτερα στεγνές συνθήκες, δημιουργώντας μια καθαρότερη γραμμή στο οδόστρωμα για να ακολουθήσουν οι αντίπαλοί του. Αυτός και ο συνοδηγός του Scott Martin χρησιμοποίησαν μια ελαφρώς καλύτερη θέση το Σάββατο για να ανέβουν από την ένατη στην έκτη θέση και τερμάτισαν δεύτεροι στην Super Sunday και τρίτοι στην Power Stage, αυξάνοντας το προβάδισμά τους στο πρωτάθλημα στους 25 βαθμούς.

Ο Takamoto Katsuta ήταν έκτος την Παρασκευή μέχρι που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω ζημιάς στα ελαστικά. Επανεκκινώντας το Σάββατο, αυτός και ο Aaron Johnston έπρεπε να ανοίξουν τον δρόμο για το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου, αλλά σημείωσαν έναν βαθμό στην Power Stage και παραμένουν δεύτεροι στο πρωτάθλημα.

Ο Pajari ανεβαίνει στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με τον Ogier τέταρτο και τον Solberg πέμπτο. Οι πέντε οδηγοί TGR-WRT βρίσκονται σε διάστημα 47 βαθμών με πέντε αγώνες να απομένουν.

Ακόμα και με τον Pajari να βαθμολογείται με την ξεχωριστή ομάδα TGR-WRT2, η TGR-WRT αυξάνει το προβάδισμά της στο πρωτάθλημα κατασκευαστών στους 156 βαθμούς.

Δύο πληρώματα GR Yaris Rally2 τερμάτισαν στο βάθρο σε μια σκληρή μάχη στην κατηγορία WRC2, με τους Teemu Suninen και Janni Hussi να τερματίζουν δεύτεροι και τους Roope Korhonen και Anssi Viinikka τρίτοι – και οι δύο με διαφορά λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα από τον νικητή.

Τι ακολουθεί;

Το Ράλι Φινλανδίας (30 Ιουλίου-2 Αυγούστου) είναι ο ταχύτερος αγώνας στο ημερολόγιο του WRC, που διεξάγεται σε ομαλούς χωματόδρομους με πολλά άλματα και χασίματα. Είναι επίσης ένας εντός έδρας αγώνας για την TGR-WRT, η οποία έχει την έδρα της κοντά στο service park στη Juvaskyla.

Αποσπάσματα δηλώσεων

Akio Toyoda (Πρόεδρος TGR-WRT)

«Συγχαρητήρια Sami και Marko για την πρώτη σας νίκη στο WRC! Αφού εγκαταλείψατε στο Ράλι Μόντε Κάρλο, άκουσα ότι είπατε στην ομάδα: "Θέλω να προπονούμαι περισσότερο, ακόμα κι αν είμαι με αυτοκίνητο Rally2". Είμαι πραγματικά χαρούμενος που η αποφασιστικότητά σας, η θετική σας στάση και η προθυμία σας να αναλάβετε δράση ανταμείφθηκαν επιτέλους με μια νίκη. Το να σε βλέπουμε εσένα και τον Oliver – και οι δύο στην ίδια ηλικία – να στέκεστε μαζί στα δύο πρώτα σκαλιά του βάθρου ήταν επίσης ένα υπέροχο θέαμα που μας έδωσε μια γεύση από το μέλλον. Είναι πάντα ικανοποιητικό να βλέπεις έμπειρους οδηγούς να κερδίζουν, αλλά αυτό ήταν ένα εντελώς διαφορετικό είδος ενθουσιασμού. Και με τη νίκη του Sami αυτό το Σαββατοκύριακο, και οι πέντε οδηγοί μας έχουν πλέον κατακτήσει νίκες αυτή τη σεζόν.

Στην TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team, δεν κατασκευάζουμε αυτοκίνητα με στόχο να βοηθήσουμε μόνο έναν οδηγό να κερδίσει. Η φιλοσοφία μας είναι να δημιουργήσουμε ένα αυτοκίνητο που δίνει σε κάθε οδηγό της ομάδας ίσες ευκαιρίες να αγωνιστεί για τη νίκη. Η επιτυχία που έχουν σημειώσει όλοι οι οδηγοί μας έχει αποδείξει την αξία τόσο της ανάπτυξης των αυτοκινήτων μας όσο και της ομαδικής μας προσέγγισης. Προς όλους στην ομάδα, ας συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά και ας συνεχίσουμε να κατασκευάζουμε μαζί ακόμα καλύτερα αυτοκίνητα!»

Juha Kankkunen (Αναπληρωτής Αρχηγός Ομάδας)

«Είμαι πολύ περήφανος για αυτό το αποτέλεσμα και αυτή την πρώτη νίκη για τον Sami και τον Marko. Ήδη μετά το shakedown το πρωί της Παρασκευής, ο Sami μου είπε ότι ήταν ευχαριστημένος με το αυτοκίνητο και ότι η ομάδα δεν χρειαζόταν να το αγγίξει, και εμείς δεν το κάναμε, παρόλο που η ομάδα μας εργάζεται πάντα όσο πιο σκληρά μπορεί για να βελτιωθεί και να κάνει τους οδηγούς μας όσο το δυνατόν πιο άνετους και ανταγωνιστικούς. Ήταν πολύ ήρεμος από την αρχή μέχρι το τέλος και έκανε άψογη δουλειά. Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Τώρα, όλοι οι οδηγοί μας έχουν κερδίσει έναν ή δύο αγώνες φέτος και αυτό δείχνει ότι κάνουμε κάτι σωστό. Όλοι αγωνίζονται για το πρωτάθλημα και όλοι μπορούν να κερδίσουν και στο Ράλι Φινλανδίας.»

Elfyn Evans (Οδηγός αυτοκινήτου 33)

«Αντιμετωπίσαμε ένα δύσκολο ξεκίνημα το Σαββατοκύριακο, με το να είμαστε πρώτοι στις ειδικές διαδρομές τις οποίες και ‘’καθαρίζαμε’’. Στο τέλος, νομίζω ότι ανακτήσαμε όσες περισσότερες θέσεις μπορούσαμε και το να τερματίσουμε έκτοι ήταν ρεαλιστικά το καλύτερο που θα μπορούσαμε να έχουμε. Στη συνέχεια, η τελευταία μέρα ήταν αρκετά καλή για εμάς. Νομίζω ότι η βροχή βοήθησε λίγο να εξισορροπηθούν τα πράγματα και είχαμε μια αρκετά καλή πορεία και στις δύο ειδικές διαδρομές της Κυριακής. Έτσι, πήραμε μερικούς αξιοπρεπείς βαθμούς και τώρα ανυπομονούμε για το Ράλι Φινλανδίας.»

Sébastien Ogier (Οδηγός αυτοκινήτου 1)

«Ήταν πολύ διασκεδαστικό να βρίσκομαι πίσω εδώ στην Εσθονία οδηγώντας σε αυτούς τους καταπληκτικούς δρόμους και αυτόν τον φανταστικό αγώνα. Συγχαρητήρια στον Sami και τον Marko για την πρώτη τους νίκη: ήταν σαφώς οι ταχύτεροι αυτό το Σαββατοκύριακο! Από την πλευρά μου, δεν ήμουν μακριά από τον στόχο που έθεσα στον εαυτό μου. Μετά από πέντε χρόνια μακριά από αυτούς τους δρόμους υψηλής απαίτησης, μου έλειπαν οι καλοί χρόνοι, και ίσως μερικά δέκατα την τελευταία ημέρα. Παρόλα αυτά, σημειώσαμε αξιοπρεπείς βαθμούς για το πρωτάθλημα και θα πάμε στο Ράλι Φινλανδίας με υψηλότερο στόχο.»

Oliver Solberg (Οδηγός αυτοκινήτου 99)

«Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να έχω έναν καθαρό αγώνα, να βρω έναν καλό ρυθμό και να ανακτήσω την αυτοπεποίθηση που ήθελα. Ευχαριστώ την ομάδα που με στήριξε σε μια δύσκολη περίοδο και είμαι πολύ χαρούμενος που φέρνω πίσω αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα και που επιστρέφω στο βάθρο. Ο Sami και ο Marko έκαναν καταπληκτική δουλειά με απίστευτη ταχύτητα και πραγματικά αξίζουν αυτό το αποτέλεσμα. Την Κυριακή κατάφερα να ανεβάσω την επίδοση κάπως και να πάρω το μέγιστο των βαθμών, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος.»

Takamoto Katsuta (Οδηγός αυτοκινήτου 18)

«Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν πήγε όπως ελπίζαμε. Γνωρίζαμε ότι η Παρασκευή θα μπορούσε να είναι δύσκολη με τη θέση μας στον δρόμο, αλλά ο ρυθμός μας δεν ήταν κακός και νομίζω ότι κάναμε τη δουλειά μας αρκετά καλά μέχρι που αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε, και αυτό επηρέασε πραγματικά τον υπόλοιπο αγώνα μας. Είναι πολύ απογοητευτικό, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει, και συνεχίζουμε να πιέζουμε. Δοκιμάσαμε κάποια διαφορετικά πράγματα με το αυτοκίνητο για την Φινλανδία και ελπίζω να έχουμε ένα καλό ράλι εκεί.»

Sami Pajari (Οδηγός αυτοκινήτου 5)

«Είναι απλά ένα καταπληκτικό συναίσθημα. 'Arigato gozaimasu' στον Morizo-san και σε όλους στην TGR-WRT για την υποστήριξή τους και που με εμπιστεύτηκαν. Ευχαριστώ όλους τους υποστηρικτές μου, την οικογένεια και τους φίλους μου που στάθηκαν δίπλα μου ακόμα και όταν είχαμε δύσκολες στιγμές. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον εαυτό μου που δεν τα παράτησα και που συνέχισα να πιέζω. Είχαμε ένα καλό πρώτο μέρος της σεζόν και αφού βρισκόμασταν τόσες φορές στο βάθρο, δεν υπήρχε αμφιβολία ότι αυτό το αποτέλεσμα θα ερχόταν, αλλά ποτέ δεν είναι εύκολο σε αυτό το επίπεδο. Αυτός είναι ένας από τους αγαπημένους μου αγώνες μαζί με τη Φινλανδία και απλώς απολάμβανα την οδήγηση και όλα ήταν φυσικά. Ας απολαύσουμε τώρα τη στιγμή πριν από τον εντός έδρας αγώνα μας στο Ράλι Φινλανδίας.»



ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΡΑΛΙ ΕΣΘΟΝΙΑΣ / 9ος γύρος

1 Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) 2h31m16.5s

2 Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR YARIS Rally1) +19.5s

3 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +53.8s

4 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) +59.7s

5 Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1) +1m32.9s

6 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +2m01.0s

7 Mārtiņš Sesks/Renārs Francis (Ford Puma Rally1) +2m35.3s

8 Esapekka Lappi/Enni Mälkönen (Hyundai i20 N Rally1) +3m02.3s

9 Jon Armstrong/Shane Byrne (Ford Puma Rally1) +3m28.0s

10 Robert Virves/Jakko Viilo (Škoda Fabia RS Rally2) +8m33.1s

21 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1) +13m23.6s



WRC 2026 – Βαθμολογία Οδηγών μετά τον 9ο γύρο:

1 Elfyn Evans 177 βαθμοί

2 Takamoto Katsuta 152

3 Sami Pajari 144

4 Sébastien Ogier 139

5 Oliver Solberg 130

6 Thierry Neuville 111



WRC 2026 – Βαθμολογία Κατασκευαστών μετά τον 9ο γύρο:

1 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team 464 βαθμοί

2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 308

3 TOYOTA GAZOO Racing WRT2 157

4 M-Sport Ford World Rally Team 116