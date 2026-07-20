«Νίκη της Ισπανίας, νίκη του κόσμου – Ο ισπανικός Τύπος αποθεώνει τη νέα χρυσή γενιά της 'La Roja'»

Η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στα ισπανικά ΜΜΕ, που κάνουν αναφορά για μια ιστορική στιγμή και για την επιστροφή της «La Roja» στην ελίτ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Τα πρωτοσέλιδα και οι αναλύσεις στην ιβηρική χώρα υπογραμμίζουν τη σημασία του δεύτερου Μουντιάλ στην ιστορία της Ισπανίας, την επιτυχία της νέας γενιάς της ομάδας του Λουίς Ντε Λα Φουέντε και την επιβεβαίωση μιας νέας εποχής υπό την καθοδήγηση του έμπειρου τεχνικού.



Αναλυτικά οι τίτλοι των κορυφαίων ισπανικών MME:

AS

«Όπως την πρώτη φορά»

Η εφημερίδα συνέδεσε το νέο θρίαμβο με το Μουντιάλ του 2010 και την πρώτη κατάκτηση της Ισπανίας.

Mundo Deportivo

«Το δεύτερο αστέρι είναι ήδη εδώ»

Το καταλανικό Μέσο εστίασε στην προσθήκη του δεύτερου αστεριού πάνω από το εθνόσημο της Ισπανίας.

El País

«Νίκη της Ισπανίας, νίκη του κόσμου»

Η εφημερίδα χαρακτήρισε την επιτυχία έναν θρίαμβο μιας ομάδας με χαρακτήρα και συνοχή, κάνοντας λόγο για μια στιγμή που μένει στην ιστορία.

Marca

«Η Ισπανία στον Όλυμπο του ποδοσφαίρου»

Η μεγαλύτερη αθλητική εφημερίδα της χώρας υπογράμμισε τη σημασία της επιστροφής της Ισπανίας στην κορυφή, θυμίζοντας το ιστορικό επίτευγμα του 2010.

ABC

«Ένα ιστορικό επίτευγμα για τη La Roja»

Η εφημερίδα επικέντρωσε στο μέγεθος της επιτυχίας και στη νέα εποχή που ανοίγει για το ισπανικό ποδόσφαιρο.

La Razon

«Η δόξα επιστρέφει στην Ισπανία»

Η La Razon υπογράμμισε την επιστροφή της εθνικής ομάδας στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.