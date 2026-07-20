Χαλκιδική: Κρίσιμες ώρες για την 7χρονη – Σήμερα η προσπάθεια αφύπνισής της, καταγγελίες για πλαστό έρανο

Σε σταθερή κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται η 7χρονη από τη Μολδαβία, μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή οι γονείς και η έξι μηνών αδερφή της.

Μιλώντας για το τροχαίο στη Χαλκιδική στο Mega το πρωί της Δευτέρας (20.07.2026) ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας, Γιώργος Παλάζης ανέφερε πως οι γιατροί θα προσπαθήσουν να ξυπνήσουνε την 7χρονη σήμερα.

«Η κατάστασή της είναι σταθερή. Σήμερα θα ξυπνήσει, οι γιατροί θα προσπαθήσουν να την ξυπνήσουνε. Οπότε θα δει για πρώτη φορά τη θεία της», συμπληρώνει ο Γιώργος Παλάζης

«Απευθύνουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων και προσευχόμαστε για την ταχεία και πλήρη ανάρρωση του παιδιού που νοσηλεύεται», σημείωσε ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας.

Όπως λέει ο ίδιος, στη χώρα μας βρίσκεται η αδερφή της μητέρας, η οποία έχει εκφράσει την επιθυμία να αναλάβει την κηδεμονία της 7χρονης.

«Παραλάβαμε εδώ από τη Θεσσαλονίκη όπου ήρθε, η αδερφή της μητέρας, η οποία έχει εκφράσει και την επιθυμία να αναλάβει και την κηδεμονία. Βρισκόμαστε σε μία διαδικασία, όσον αφορά τα γραφειοκρατικά και τα διάφορα έγγραφα που θα απαιτηθούν».

Καταγγελίες για πλαστό έρανο για τον επαναπατρισμό των σορών

Κύμα αλληλεγγύης έχει εκδηλωθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μολδαβία με τις τοπικές αρχές να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να στηρίξουν οικονομικά την οικογένεια για τον επαναπατρισμό των σορών όσο και στο προξενείο στη Θεσσαλονίκη από απλούς πολίτες.

Ωστόσο, η υπόθεση αυτή φέρεται να έχει προκαλέσει μια αναταραχή στο εσωτερικό της Μολδαβίας καθώς φέρεται να υπήρξαν καταγγελίες περί πλαστού εράνου.

«Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι θέλουν να βοηθήσουν τι συγκεκριμένη κατάσταση. Να επικοινωνούν με την πρεσβεία ή το προξενείο» σχολίασε ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας.

Πηγή: newsit.gr