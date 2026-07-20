Παρελθόν από τον Άρη Betsson ο Στίβεν Ίνοχ

Ο Στίβεν Ίνοχ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Άρη, με την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον έμπειρο σέντερ.

Παρότι ο Ίνοχ διατηρούσε συμβόλαιο και για τη νέα αγωνιστική περίοδο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κοινή συμφωνία για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, με τον παίκτη να αποχωρεί από το ρόστερ των Θεσσαλονικέων.

Με ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Άρης ευχαρίστησε τον 34χρονο σέντερ για την προσφορά και τον επαγγελματισμό που επέδειξε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα, ευχόμενη κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της προσωπικής του πορείας.

Έτσι, ο Άρης συνεχίζει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας σεζόν, έχοντας πλέον ακόμη μία αποχώρηση από το υπάρχον ρόστερ, καθώς οι αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.